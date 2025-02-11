2025 NBA All Star Yetenek Yarışması ne zaman, saat kaçta? NBA Yetenek Yarışması hangi kanalda?

2025 NBA All Star için geri sayım başlamışken yurttaşlar 2025 NBA All Star Yetenek Yarışması ne zaman, saat kaçta sorusunu gündeme getiriyor. Her sezon büyük bir ilgiyle takip edilen NBA All Star etkinliklerinin bu yıl 74.'sü gerçekleşecek. NBA yönetimi All Star maçlarında forma giyecek ilk beşleri açıkladı. San Francisco Chase Center'da gerçekleşecek organizasyonun ikinci gecesi ise yetenek yarışması, üçlük yarışması ve smaç yarışması ile geçecek. Türkiye'deki basketbolseverler 2025 NBA All Star Yetenek Yarışması ne zaman, saat kaçta aramalarına başladı. Peki, 2025 NBA All Star Yetenek Yarışması ne zaman, saat kaçta? NBA Yetenek Yarışması hangi kanalda?

NBA ALL STAR YETENEK YARIŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

NBA All Star Yetenek Yarışması Türkiye saatiyle 16 Şubat Pazar sabahı saat 04.00'da gerçekleşecek. Üç gün sürecek NBA All Star programının ikinci gecesi yetenek yarışması, üçlük atışı ve smaç yarışması ile tamamlanacak.

NBA All Star 16 Şubat Programı:

Yetenek Yarışması

Üçlük Yarışması

Smaç Yarışması

NBA ALL STAR 2025 YETENEK YARIŞMASI HANGİ KANALDA?

NBA All Star yetenek yarışması S Sport ekranlarında naklen yayınlanacak.