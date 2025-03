2025 Newroz deklarasyonu açıklandı

Türkiye'de bu yıl en az 89 merkezde kutlanması planlanan 2025 Newroz'una ilişkin açıklanan deklarasyonda, "özgürlük ve barış iradesine sahip çıkma Newrozu" vurgusu yapıldı.

MA'da yer alan habere göre, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Mardin Kapı'da Newroz deklarasyonu açıklandı.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Berdan Öztürk, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Özgür Kadın Hareketi (TJA) Hülya Alökmen Uyanık'ın yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcisi açıklamaya katıldı. Berdan Öztürk, metnin Kürtçesini okudu.

Metinde, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı ateşkes çağrısına işaret edilerek "Halkların özgür ve eşit bir yaşamı birlikte inşa edebilmenin mümkün olduğunu bir kez daha göstereceğiz" denildi.

Açıklamada, Newroz'un "Öcalan’ın özgürlük ve barış iradesine sahip çıkma Newrozu" şiarıyla kutlanacağı fade edildi.

Newroz deklarasyonunda öne çıkan başlıklar şöyle:

"Newroz, halkımızın özgürlük yürüyüşünün en güçlü ifadesi oluyor. Dolayısıyla Newroz meydanlarından yükselen her ses, yakılan her ateş, söylenen her şarkı, durulan her halay özgürlüğümüze sahip çıkma iradesi oluyor.

"ÖZGÜR ÇALIŞMA KOŞULLARI SAĞLANMALI"

Bugün Newroz ruhunu yaşatmanın en büyük anlamı, Kürt halkının özgürlüğü çerçevesinde demokratik toplum ve barış için mücadeleyi büyütmektir. Halklar Önderi, 27 Şubat tarihinde halkların ortak yaşamını ve onurlu barışını tesis etmek için yeniden güçlü tarihi çağrıyı yapmıştır. Halklar Önderinin bu çağrısını Newroz'un özgürlük karakteriyle birleştirip halkların özgür ve eşit bir yaşamı birlikte inşa edebilmenin mümkün olduğunu bir kez daha göstereceğiz.

Halklar Önderinin fiziki özgürlüğünün ve özgür çalışma koşullarının bir an önce sağlanması gerekir. ‘Teorik ve pratik’ gücün çalışma koşullarının sağlanması, bireysel bir ihtiyaçtan öte toplumsal ve siyasal sorumluluğun yerine getirilebilmesi için bir zorunluluktur.

'DEMOKRATİK TOPLUM İNŞASI' VURGUSU

2025 Newrozu, direnişin ve özgürlüğün büyüdüğü, demokratik toplumun inşa edildiği, mücadelenin daha da ileri taşındığı bir dönüm noktası olacaktır. Newroz’un ateşi ulusal birlik ruhuyla, Halklar Önderinin fiziki özgürlüğü için yükselen seslerle ve Rojava Devrimi'nin kalıcılaşması için verilen mücadeleyle güçlenecektir.

Newroz'u böylesi anlamlı bir süreçle karşılamamızda çaba sarf eden Halklar Önderinin Newrozu'nu kutluyor, Newroz coşkusu ile halkların buluşmasını bekliyoruz. Gençleri, kadınları, emekçileri 7’den 70’e özgürlüğe heyecanlanan tüm halkımızı, emeğini ve sözünü kurduğu mücadelesinin en güçlü özü olan Newroz kutlamalarına, alanlarına çağırıyoruz. Newroz’un özgürlük ruhuyla, tüm halkımızın Newrozu’nu kutluyoruz."