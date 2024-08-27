2025 Nisan ara tatili ne zaman? İkinci dönem ara tatil tarihi

2025 Nisan ara tatili ne zaman? | Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı (MEB) ilk ve ortaöğretim kurumları 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 2025 Nisan ara tatili ne zaman sorusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı eğitim takvimiyle birlikte 2025 Nisan ara tatili ne zaman sorusu yanıtlanmış oldu. Birçok öğretmen, öğrenci ve veliyi ilgilendiren ikinci dönem ara tatil tarihi haberimizde!

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2024 – 2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili olan Nisan ara tatili 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrenciler hafta sonları da dahil olmak üzere toplam dokuz gün tatilde olacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatil tarihi 31 Mart - 4 Nisan 2025 şeklinde. MEB'in takvimine göre bu dönem içerisinde gerçekleşecek okul tatilleri şu şekilde: