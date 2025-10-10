2025 Nobel Barış Ödülü kimin oldu? Maria Corina Machado kimdir?

Venezuela’nın önde gelen muhalefet lideri Maria Corina Machado, 10 Ekim 2025’te Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü. Nobel Komitesi ise 'demokrasi ve insan hakları için yürüttüğü barışçıl mücadele'ye dikkat çekti.

MARİA CORİNA MACHADO KİMDİR?

1967’de Caracas’ta doğan Maria Corina Machado, endüstri mühendisidir; sivil toplumda Súmate seçim izleme hareketinin kurucularındandır (2002) ve Vente Venezuela hareketinin ulusal koordinatörüdür. 2011–2014 arasında Ulusal Meclis’te görev yaptı; 2010’ların ve 2020’lerin kriz yıllarında muhalefetin önde gelen yüzlerinden biri oldu.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ (2025)

10 Ekim 2025’te Oslo’da açıklanan kararla Nobel Barış Ödülü Maria Corina Machado’ya verildi. NobelPrize.org sayfası ve çok sayıda uluslararası haber kuruluşu, kararın gerekçesinde Venezuela’da özgür seçim ve temsilî demokrasi talebinin barışçıl savunusunun vurgulandığını aktardı.

DİĞER ULUSLARARASI ÖDÜLLER

Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü (2024): Avrupa Parlamentosu, Machado ve Edmundo González Urrutia’yı 2024 laureatları olarak duyurdu.

Václav Havel İnsan Hakları Ödülü (2024): Avrupa Konseyi, Machado'yu 2024'te ödüllendirdi.

SİYASİ KARİYER VE DÖNÜM NOKTALARI

Machado, 2000’lerin başında seçim süreçlerinin izlenmesi ve demokratik standartların güçlendirilmesi için yürüttüğü çalışmalarla bilinir hale geldi; ilerleyen yıllarda muhalefet içinde etkisini artırdı. 2023’te muhalefet ön seçimlerini kazanan isim olarak öne çıktı; yasal engeller nedeniyle 2024 başkanlık yarışında fiilen aday olamasa da muhalefet cephesinin ana figürü olarak kaldı.

SIK SORULAN SORULAR (FAQ)

Maria Corina Machado 2025 Nobel Barış Ödülü’nü kesin olarak kazandı mı? Evet. NobelPrize.org’daki “Facts” sayfası ödülü doğruluyor; Reuters, AP, Al Jazeera ve The Guardian canlı akışlarında da aynı gün açıklandı.

Machado daha önce hangi büyük ödülleri aldı? 2024’te Avrupa Parlamentosu’nun Sakharov ve Avrupa Konseyi’nin Václav Havel ödülleri.

Hangi siyasi hareketle anılıyor? Vente Venezuela hareketinin ulusal koordinatörüdür.