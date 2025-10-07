2025 Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar belli oldu

2025 Nobel Fizik Ödülü, "elektrik devresinde makroskopik kuantum mekanik tünelleme ve enerji kuantizasyonunun keşfine" ilişkin çalışmalarından dolayı İngiliz John Clarke, Fransız Michel Devoret ve ABD'li John Martinis'e verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2025 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri açıklandı.

Açıklamaya göre ABD'nin California eyaletinde çalışan İngiliz John Clarke, Fransız Michel Devoret ve ABD'li John Martinis, "elektrik devresinde makroskopik kuantum mekanik tünelleme ve enerji kuantizasyonunun keşfine" ilişkin çalışmalarından dolayı bu ödüle layık görüldü.

2024 Nobel Fizik Ödülü,"yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan çalışmalara" imza atan ABD'li John Hopfield ve İngiliz asıllı Kanada vatandaşı Geoffrey Hinton'a verilmişti.

JOHN CLARKE HAKKINDA

İngiliz Fizikçi Clarke, 1942'de İngiltere'nin Cambridge kentinde doğdu.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümünden 1964'te mezun olan Clarke, 1968'de aynı üniversite ve bölümde doktora eğitimini tamamladı.

Clarke, halen ABD'deki California Berkeley Üniversitesi Fizik Bölümünde profesör olarak çalışıyor.

MİCHEL DEVORET KİMDİR?

Fransız bilim insanı Devoret, 1953'te Fransa'nın başkenti Paris'te doğdu. Devoret, 1982'de Paris-Saclay Üniversitesinde fizik doktorasını tamamladı.

Devoret, halihazırda ABD'deki Yale Üniversitesi ve California Üniversitesi Santa Barbara yerleşkesinde profesör ünvanıyla çalışmalarını yürütüyor.

JOHN MARTİNİS HAKKINDA BİLİNENLER

John Martinis, 1958'de ABD'de doğdu.

California Berkeley Üniversitesi Fizik Bölümünde lisans ve doktora eğitimini tamamlayan Martinis, halen California Üniversitesi Santa Barbara yerleşkesinde profesör olarak görev yapıyor.