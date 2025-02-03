2025 Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? TÜİK Ocak Enflasyonu

TÜİK Ocak Enflasyonu | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03 artış gösterdi. Peki, 2025 Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? İşte, TÜİK Ocak Enflasyonu!

TÜİK OCAK ENFLASYONU

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03 artış gösterdi. TÜİK'in açıkladığı Ocak ayı enflasyon raporunda on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.

2025 OCAK AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ, NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, yıllık enflasyon Ocak'ta yüzde 42,12 oldu. Tüketici fiyatları Ocak ayında yüzde 2,88 artış gösterdi.

TÜFE on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN OCAK AYI ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada, ocak ayı enflasyonunu değerlendirdi. Ekonomi politikalarına vurgu yapan Şimşek, "Temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu" dedi.

Dönemsel etkilerle aylık enflasyonun arttığını ifade eden Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti. Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek."

Grafik: TÜİK

Grafik: TÜİK

EĞİTİM GRUBUNDA YÜZDE 100'E YAKIN ARTIŞ

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99,93 ile eğitim oldu.

Grafik: TÜİK

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 23,57 ile sağlık oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 126 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,05 olarak gerçekleşti.