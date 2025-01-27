2025 Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi ve anketleri

Birçok kalemde etkileri olan enflasyon oranı 2025 Ocak ayı için yüzde kaç açıklanacağı merak konusu. 2025 Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2025 Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 2025 Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Ocak ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

2025 OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verilerine göre, yıllık enflasyon oranı yüzde 44,38’a oldu. Aralık ayında ise enflasyon, aylık bazda yüzde 2,71 artış gösterdi. Bu oranlar, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın hesaplanmasında önemli bir rol oynadı.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 4 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,07'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,07'den yüzde 27,05'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,07'den yüzde 25,38'e gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,47'den yüzde 17,72'ye indi.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,76 olasılıkla yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 54,75 olasılıkla yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 15,34 olasılıkla ise yüzde 27,00 - 29,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 12,90’ının beklentilerinin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 56,45’inin beklentilerinin yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 17,74’ünün beklentilerinin yüzde 27,00 – 29,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,39 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 40,07 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 28,22 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 23,21'inin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 39,29'unun beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 23,21'inin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.