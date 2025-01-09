2025 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası (FED) 2025 Ocak ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Ocak FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Kasım ayında gerçekleştirilen son toplantıda Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,25-4,50 çekmişti. Peki, 2025 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?

2025 OCAK FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED Ocak ayı faiz kararı toplantısı 29 Ocak Çarşamba 2025 tarihinde yapılacak. Ocak ayı FED faiz kararının akşam saat 22.00'da duyurulması bekleniyor.

BİR SONRAKİ FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son olarak Kasım ayında açıklanan kararın ardından sonraki FED faiz kararı Ocak ayında açıklanacak. Buna göre FED toplantısı 28-29 Ocak tarihlerinde olacak ve karar 18 Ocak günü Türkiye saatiyle 22:00 sıralarında açıklanacak.

FED Toplantı Takvimi

2025 yılı içinde gerçekleşmesi planlanan FED toplantı takvimi şu şekilde:

28-29 Ocak 2025

18-19 Mart 2025

6-7 Mayıs 2025

17-18 Haziran 2025

29-30 Temmuz 2025

16-17 Eylül 2025

28-29 Ekim 2025

9-10 Aralık 2025

EN SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD'de FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirerek bir önceki ay için faiz indirimine gitti. ABD Merkez Bankası FED faizi yüzde 5 seviyesinden 25 baz puan indirerek yüzde 4,25-4,50'e çekti.