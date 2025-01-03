2025 Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Yeni başlayan öğretmen maaşları

Ocak memur maaşında belirleyici olan Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması ve en düşük memur aylığının 43 bin 726 liraya çıkarılmasıyla birlikte 2025 öğretmen maaşları da belli oldu. Yeni enflasyon oranlarıyla birlikte esnaf, memur ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına da yapılacak zam oranları açıklandı.

2025 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 Öğretmen maaşları memur ve memur emeklilerine 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. Memurlara yapılan Ocak zammı ile birlikte 1/4 derecesinde 47 bin 433 lira olan öğretmenlerin maaşları 52 bin 909 liraya yükselmiş oldu. Uzman öğretmenlerin maaşları ise 52 bin 568 liradan 58 bin 634 liraya yükseldi.