2025 Ormana Girişin Yasak Olduğu İller Listesi | Hangi İllerde Ormana Giriş Yasak? Ormana Giriş Yasağı Ne Zaman Kalkıyor?
Yaz aylarında artan sıcaklık ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle orman yangınlarına karşı Türkiye genelinde önlemler artırıldı. Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonları kararı doğrultusunda 2025 yaz döneminde 47 ilde ormanlara girişler yasaklandı. Yasak, belirlenen tarihler arasında geçerli olacak. Peki, hangi illerde ormana giriş yasaklandı, yasak ne zaman sona erecek? İşte 2025 ormana giriş yasağı olan iller listesi ve detaylar…
Orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla, Türkiye genelinde 47 ilde ormana girişler geçici olarak yasaklandı. Yasağın tarihleri illere göre değişiklik gösterirken, bazı bölgelerde yasak Kasım ayı sonuna kadar sürecek. Yetkililer, vatandaşlardan belirlenen tarihler arasında kurallara uymalarını ve ormanlık alanlara izinsiz giriş yapmamalarını istiyor. Peki, hangi illerde ormana giriş yasaklandı, yasak ne zaman kalkıyor? İşte 2025 ormana girişin yasak olduğu iller listesi!
ORMANA GİRİŞ YASAĞI NEDEN UYGULANIYOR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yaz boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması ve rüzgârların etkili olması bekleniyor. Bu durum, orman yangını riskini artırdığı için her yıl olduğu gibi bu yıl da valilikler ve ilgili komisyonlar tarafından ormanlara girişler belirli tarihler arasında yasaklandı.
2025 ORMANA GİRİŞİN YASAK OLDUĞU İLLER VE TARİHLERİ
Karadeniz Bölgesi:
- Sinop: 1 Haziran – 31 Ekim
- Bayburt: 1 Haziran – 30 Kasım
- Karabük: 2 Haziran – 31 Ekim
- Çorum: 15 Haziran – 31 Ekim
- Samsun: 19 Haziran – 30 Ekim
- Amasya, Tokat: 1 Temmuz – 30 Ekim
- Zonguldak, Bartın, Bolu: 1 Temmuz – 30 Eylül
- Kastamonu: 1 Temmuz – 30 Ekim
Marmara Bölgesi:
- Kırklareli: 8 Mayıs – 31 Ekim
- Kocaeli, Sakarya: 15 Mayıs – 1 Kasım
- Balıkesir, Çanakkale: 15 Haziran – 30 Eylül
- Yalova: 1 Haziran – 31 Ekim
- Bilecik: 5 Haziran – 1 Ekim
- Tekirdağ, İstanbul, Edirne: 15-27 Haziran arası başlayıp 15 Ekim’de bitiyor
Ege Bölgesi:
- Kütahya: 15 Mayıs – 31 Ekim
- Denizli, İzmir, Manisa, Aydın: 1 Haziran – 31 Ekim
- Uşak: 1 Haziran – 1 Ekim
- Afyonkarahisar: 15 Haziran – 15 Ekim
- Muğla: 25 Haziran – 31 Ekim
Akdeniz Bölgesi:
- Antalya: 1 Mayıs – 31 Ekim
- Hatay: 15 Mayıs – 15 Eylül
- Burdur, Osmaniye, Kahramanmaraş: 1 Haziran – 31 Ekim
- Isparta: 1 Haziran – 15 Kasım
- Mersin: 1 Haziran – 15 Ekim
- Adana: 23 Haziran – 31 Ekim
Güneydoğu Anadolu Bölgesi:
- Kilis: 1 Haziran – 30 Kasım
- Şanlıurfa: 1 Haziran – 31 Ekim
- Gaziantep: 24 Haziran – 30 Eylül
- Doğu Anadolu Bölgesi:
- Bingöl: 15 Haziran – 1 Ekim
- Erzincan: 15 Temmuz – 15 Eylül
İç Anadolu Bölgesi:
- Çankırı, Kırıkkale, Yozgat: 1 Haziran – 31 Ekim
- Ankara: 10 Haziran – 30 Eylül
- Eskişehir: 15 Haziran – 30 Eylül
ORMANA GİRİŞ YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?
Yasağın bitiş tarihi, illere göre farklılık gösteriyor. Bazı bölgelerde 30 Eylül’de, bazılarında ise 30 Kasım’a kadar devam edecek. Yasak süresi boyunca ormanlık alanlara giriş, mangal yakma, kamp kurma gibi faaliyetler kesin olarak yasaktır.