2025 Ormana Girişin Yasak Olduğu İller Listesi | Hangi İllerde Ormana Giriş Yasak? Ormana Giriş Yasağı Ne Zaman Kalkıyor?

Orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla, Türkiye genelinde 47 ilde ormana girişler geçici olarak yasaklandı. Yasağın tarihleri illere göre değişiklik gösterirken, bazı bölgelerde yasak Kasım ayı sonuna kadar sürecek. Yetkililer, vatandaşlardan belirlenen tarihler arasında kurallara uymalarını ve ormanlık alanlara izinsiz giriş yapmamalarını istiyor. Peki, hangi illerde ormana giriş yasaklandı, yasak ne zaman kalkıyor? İşte 2025 ormana girişin yasak olduğu iller listesi!

ORMANA GİRİŞ YASAĞI NEDEN UYGULANIYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yaz boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması ve rüzgârların etkili olması bekleniyor. Bu durum, orman yangını riskini artırdığı için her yıl olduğu gibi bu yıl da valilikler ve ilgili komisyonlar tarafından ormanlara girişler belirli tarihler arasında yasaklandı.

2025 ORMANA GİRİŞİN YASAK OLDUĞU İLLER VE TARİHLERİ

Karadeniz Bölgesi:

Sinop: 1 Haziran – 31 Ekim

1 Haziran – 31 Ekim Bayburt: 1 Haziran – 30 Kasım

1 Haziran – 30 Kasım Karabük: 2 Haziran – 31 Ekim

2 Haziran – 31 Ekim Çorum: 15 Haziran – 31 Ekim

15 Haziran – 31 Ekim Samsun: 19 Haziran – 30 Ekim

19 Haziran – 30 Ekim Amasya, Tokat: 1 Temmuz – 30 Ekim

1 Temmuz – 30 Ekim Zonguldak, Bartın, Bolu: 1 Temmuz – 30 Eylül

1 Temmuz – 30 Eylül Kastamonu: 1 Temmuz – 30 Ekim

Marmara Bölgesi:

Kırklareli: 8 Mayıs – 31 Ekim

8 Mayıs – 31 Ekim Kocaeli, Sakarya: 15 Mayıs – 1 Kasım

15 Mayıs – 1 Kasım Balıkesir, Çanakkale: 15 Haziran – 30 Eylül

15 Haziran – 30 Eylül Yalova: 1 Haziran – 31 Ekim

1 Haziran – 31 Ekim Bilecik: 5 Haziran – 1 Ekim

5 Haziran – 1 Ekim Tekirdağ, İstanbul, Edirne: 15-27 Haziran arası başlayıp 15 Ekim’de bitiyor

Ege Bölgesi:

Kütahya: 15 Mayıs – 31 Ekim

15 Mayıs – 31 Ekim Denizli, İzmir, Manisa, Aydın: 1 Haziran – 31 Ekim

1 Haziran – 31 Ekim Uşak: 1 Haziran – 1 Ekim

1 Haziran – 1 Ekim Afyonkarahisar: 15 Haziran – 15 Ekim

15 Haziran – 15 Ekim Muğla: 25 Haziran – 31 Ekim

Akdeniz Bölgesi:

Antalya: 1 Mayıs – 31 Ekim

1 Mayıs – 31 Ekim Hatay: 15 Mayıs – 15 Eylül

15 Mayıs – 15 Eylül Burdur, Osmaniye, Kahramanmaraş: 1 Haziran – 31 Ekim

1 Haziran – 31 Ekim Isparta: 1 Haziran – 15 Kasım

1 Haziran – 15 Kasım Mersin: 1 Haziran – 15 Ekim

1 Haziran – 15 Ekim Adana: 23 Haziran – 31 Ekim

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

Kilis: 1 Haziran – 30 Kasım

1 Haziran – 30 Kasım Şanlıurfa: 1 Haziran – 31 Ekim

1 Haziran – 31 Ekim Gaziantep: 24 Haziran – 30 Eylül

24 Haziran – 30 Eylül Doğu Anadolu Bölgesi:

Bingöl: 15 Haziran – 1 Ekim

15 Haziran – 1 Ekim Erzincan: 15 Temmuz – 15 Eylül

İç Anadolu Bölgesi:

Çankırı, Kırıkkale, Yozgat: 1 Haziran – 31 Ekim

1 Haziran – 31 Ekim Ankara: 10 Haziran – 30 Eylül

10 Haziran – 30 Eylül Eskişehir: 15 Haziran – 30 Eylül

ORMANA GİRİŞ YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?

Yasağın bitiş tarihi, illere göre farklılık gösteriyor. Bazı bölgelerde 30 Eylül’de, bazılarında ise 30 Kasım’a kadar devam edecek. Yasak süresi boyunca ormanlık alanlara giriş, mangal yakma, kamp kurma gibi faaliyetler kesin olarak yasaktır.