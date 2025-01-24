2025 Oscar adayları: İşte favori filmler, yönetmenleri ve oyuncular

2025 Oscar ödülleri ABD’nin Los Angeles kentinde 2 Mart Pazar günü düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Akademi Ödülleri için pek çok sinemaseverin beklediği 2025 Oscar adayları açıklandı. Geçtiğimiz yıl çok sayıda iddialı filmin perdede izleyiciyle buluşması sebebiyle 2025 Oscar adaylarının açıklanması pek çok sinemasever tarafından bekleniyordu. Peki 96. kez sahibini bulacak olan 2025 Oscar adayları kimler? 2025 Oscar adaylarında favori filmler, yönetmenler ve oyuncular hangisi?

2025 OSCAR ADAYLARI

Akademi Ödülleri için geri sayım resmen başladı. Sinemada sanatsal ve teknik başarılara verilen ödüllerin en önemlisi olan Oscar Ödülleri için 2025 Oscar adayları listesi Akademi tarafından paylaşıldı. 2025 Oscar Ödül Töreninde sunuculuk görevini ise Conan O'Brien gerçekleştirecek. İşte 2025 Oscar Adayları listesi!

EN İYİ FİLM

2025 Oscar adayları listesinde "En İyi Film" kategorisinde yer alan filmler:

Anora,

The Brutalist, A Complete Unknown,

Conclave,

Dune Part 2,

Emilia Perez,

I'm Still Here, Nickel Boys,

The Substance ve Wicked

EN İYİ YÖNETMEN

2025 Oscar adayları listesinde "En İyi Yönetmen" kategorisinde yer alan yönetmenler:

"Anora" filmiyle Sean Baker,

"The Brutalist" filmiyle Brady Corbet,

"A Complete Unknown" filmiyle James Mangold,

"Emilia Perez" filmiyle Jacques Audiard

"The Substance" filmiyle Coralie Fargeat

EN İYİ KADIN OYUNCU

2025 Oscar adayları listesinde "En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde yer alan oyuncular:

Cynthia Erivo,

Karla Sofia Gascon,

Mikey Madison,

Demi Moore

Fernanda Torres

EN İYİ ERKEK OYUNCU

2025 Oscar adayları listesinde "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde yer alan oyuncular:

Adrien Brody,

Timothee Chalamet,

Sebastian Stan,

Ralph Fiennes

Colman Domingo

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

2025 Oscar adayları listesinde "En İyi Orijinal Senaryo" kategorisinde yer alan senaryolar:

Anatomy of A Fall

The Holdovers

Maestro

MayDecember

Past Lives

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

2025 Oscar adayları listesinde "En İyi Uyarlama Senaryo" kategorisinde yer alan senaryolar:

Anora,

The Brutalist,

A Real Pain,

September 5

The Substance

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

2025 Oscar adayları listesinde "En İyi Animasyon Filmi" kategorisinde yer alan filmler:

Flow,

Inside Out 2,

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

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