2025 Oscar Listesi: Oscar ödülü alan filmler | Oscar'da en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu, kadın oyuncular

2025 Oscar Ödülleri sahiplerini bulmasıyla birlikte 2025 Oscar listesi sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Yılın en iyi filmleri, yönetmenleri ve oyuncuları ödülleridün gece gerçekleştirilen 97. Akademi Ödül Töreni ile sahiplerini buldu. Anora filmi 5 ödülle geceye damga vurdu. Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen ve ABD'li komedyen Conan O'Brien sunduğu ödül töreni sonrası Oscar ödülü alan filmler listesi de belli olmuş oldu. eki 2025 Oscar ödülleri listesi içine hangi filmler, yönetmenler, oyuncular girdi? Oscar ödülü alan filmler hangileri oldu? İşte Oscar'da en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu, kadın oyuncular!

2025 OSCAR LİSTESİ

Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden biri olan 97. Akademi Ödülleri (Oscar), dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sean Baker imzalı Anora filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere 5 ödül kazanarak Oscar Ödülleri'ne damga vurdu. İşte 2025 Oscar ödülleri listesi:

En İyi Film: Anora

Anora En İyi Yönetmen: Sean Baker (Anora)

Sean Baker (Anora) En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison (Anora)

Mikey Madison (Anora) En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)

Adrien Brody (The Brutalist) En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

Kieran Culkin (A Real Pain) En İyi Özgün Senaryo: Anora

Anora En İyi Uyarlama Senaryo: Conclave

Conclave En İyi Görüntü Yönetimi: The Brutalist

The Brutalist En İyi Uluslararası Film: I'm Still Here (Brezilya)

I'm Still Here (Brezilya) En İyi Animasyon Filmi: Flow

Flow En İyi Orijinal Film Müziği: The Brutalist

The Brutalist En İyi Orijinal Şarkı: "El Mal" (Emilia Pérez)

"El Mal" (Emilia Pérez) En İyi Ses: Dune: Part Two

Dune: Part Two En İyi Belgesel: No Other Land

No Other Land En İyi Kısa Belgesel: The Only Girl in the Orchestra

The Only Girl in the Orchestra En İyi Kostüm Tasarımı: Wicked

Wicked En İyi Kurgu: Anora

Anora En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı: The Substance

The Substance En İyi Kısa Animasyon Filmi: In the Shadow of Cypress

In the Shadow of Cypress En İyi Görsel Efekt: Dune: Part Two

Dune: Part Two En İyi Live-Action Kısa Film: I'm Not a Robot

Emilia Perez ve The Brutalist filmleri ise 3 ödülle geceden ayrıldı.