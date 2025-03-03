2025 Oscar Listesi: Oscar ödülü alan filmler | Oscar'da en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu, kadın oyuncular
2025 Oscar ödülleri sahiplerini bulması sonrası 2025 Oscar listesi araştırması hız kazandı. Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden olan 97. Akademi Ödülleri’nin sahipleri dün gece düzenlenen törende sahiplerini bulmasıyla Oscar'da en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu, kadın oyuncular isimleri belli oldu.. Peki 2025 Oscar ödülleri listesi içine hangi filmler, yönetmenler, oyuncular girdi? Oscar ödülü alan filmler hangileri oldu? İşte Oscar'da en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu, kadın oyuncular!
2025 Oscar Ödülleri sahiplerini bulmasıyla birlikte 2025 Oscar listesi sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Yılın en iyi filmleri, yönetmenleri ve oyuncuları ödülleridün gece gerçekleştirilen 97. Akademi Ödül Töreni ile sahiplerini buldu. Anora filmi 5 ödülle geceye damga vurdu. Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen ve ABD'li komedyen Conan O'Brien sunduğu ödül töreni sonrası Oscar ödülü alan filmler listesi de belli olmuş oldu. eki 2025 Oscar ödülleri listesi içine hangi filmler, yönetmenler, oyuncular girdi? Oscar ödülü alan filmler hangileri oldu? İşte Oscar'da en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu, kadın oyuncular!
2025 OSCAR LİSTESİ
Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden biri olan 97. Akademi Ödülleri (Oscar), dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sean Baker imzalı Anora filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere 5 ödül kazanarak Oscar Ödülleri'ne damga vurdu. İşte 2025 Oscar ödülleri listesi:
- En İyi Film: Anora
- En İyi Yönetmen: Sean Baker (Anora)
- En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison (Anora)
- En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)
- En İyi Özgün Senaryo: Anora
- En İyi Uyarlama Senaryo: Conclave
- En İyi Görüntü Yönetimi: The Brutalist
- En İyi Uluslararası Film: I'm Still Here (Brezilya)
- En İyi Animasyon Filmi: Flow
- En İyi Orijinal Film Müziği: The Brutalist
- En İyi Orijinal Şarkı: "El Mal" (Emilia Pérez)
- En İyi Ses: Dune: Part Two
- En İyi Belgesel: No Other Land
- En İyi Kısa Belgesel: The Only Girl in the Orchestra
- En İyi Kostüm Tasarımı: Wicked
- En İyi Kurgu: Anora
- En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı: The Substance
- En İyi Kısa Animasyon Filmi: In the Shadow of Cypress
- En İyi Görsel Efekt: Dune: Part Two
- En İyi Live-Action Kısa Film: I'm Not a Robot
Emilia Perez ve The Brutalist filmleri ise 3 ödülle geceden ayrıldı.