2025 Pawel Adamowicz ödülü Ekrem İmamoğlu'na verildi

Demokrasi, insan onuru ve birlikte yaşama iradesinin simgesi olarak verilen Paweł Adamowicz Ödülüne, bu yıl 19 Mart sivil darbesiyle özgürlüğü elinden alınan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu layık görüldü.

Ödül, Polonya’nın Gdansk kentinde dün akşam saat 19.00’da düzenlenen törenle kamuoyuna açıklandı.

SUİKAST İLE YAŞAMINI YİTİREN BİR BELEDİYE BAŞKANININ MİRASI

Paweł Adamowicz Ödülü, 2019 yılının Ocak ayında kamu görevini yürütürken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Paweł Adamowicz’un anısını yaşatmak amacıyla oluşturuldu. 1998 yılından itibaren Gdansk Belediye Başkanlığı görevini yürüten Adamowicz, özgürlük, eşitlik, dayanışma ve insan haklarını savunan yaklaşımıyla tanınıyordu. Özellikle “sesi duyulmayan” kesimlerle kurduğu doğrudan temas ve 2016 yılında hayata geçirdiği Göçmen Entegrasyon Modeli ile kapsayıcı şehir politikalarının öncülerinden biri oldu. “Göçmenler sorun değil, fırsattır” anlayışıyla şekillenen bu yaklaşım, onu Polonya’daki milliyetçi ve muhafazakar çevrelerin hedefi haline getirdi.

YEREL DEMOKRASİYİ SAVUNANLARA VERİLİYOR

2021 yılından bu yana her yıl verilen Paweł Adamowicz Ödülü; yerel düzeyde demokrasiyi savunan, ifade özgürlüğünü koruyan, hoşgörüsüzlük, nefret söylemi ve yabancı düşmanlığıyla mücadelede kararlılık gösteren yerel yöneticiler ile sivil toplum aktörlerini onurlandırıyor. Ödül programı, Gdansk Belediyesi, Avrupa Bölgeler Komitesi (CoR) ve Uluslararası Sığınma Şehirleri Ağı (ICORN) iş birliğiyle yürütülüyor ve küresel ölçekte demokratik değerlerin güçlendirilmesini hedefliyor.

EKREM İMAMOĞLU’NA “DEMOKRATİK İRADE” VURGUSU

Bu yıl ödül, 2025’te “19 Mart sivil darbesi” olarak nitelendirilen süreçle özgürlüğü elinden alınan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve 25,1 milyon vatandaşın cumhurbaşkanı adayı olan, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verildi.

Törende, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Nuri Aslan video mesaj yoluyla katılım sağladı. Aslan Mesajında, İmamoğlu’nun demokratik meşruiyeti, halk iradesine bağlılığı ve kapsayıcı siyaset anlayışı vurguladı.

ÖNCEKİ YILLARIN ÖDÜL SAHİPLERİ

Paweł Adamowicz Ödülü önceki yıllarda da demokrasi ve insan hakları mücadelesinde öne çıkan isim ve kurumlara verildi:

• 2024: Vitaliy Klitschko – Savaş koşullarında özgürlük ve demokrasi savunusu

• 2023: Local Democracy Agency Zavidovici – Göçmen entegrasyonu ve yerel demokrasi çalışmaları

• 2022: Marek Nazarko (Michałowo Belediye Başkanı) – Göçmen krizine insani yaklaşım

• 2021: Henriette Reker – Hoşgörü, kapsayıcılık ve ayrımcılıkla mücadele

KÜRESEL DAYANIŞMANIN SİMGESİ

Paweł Adamowicz Ödülü, yalnızca bireysel başarıları değil; kapsayıcı, dayanışmacı ve demokratik şehirlerin inşası yönünde sergilenen cesur ve yenilikçi yaklaşımları da görünür kılmayı amaçlıyor. Bu yönüyle ödül, yerel yönetimlerin demokrasiye olan katkısının uluslararası alanda güçlü bir sembolü olmayı sürdürüyor.

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda aldığı ödüle dair mesaj yayınladı ve şunları söyledi: