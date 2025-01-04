2025 polis maaşları: Ocak zammı sonrası polis maaşı ne kadar?

2025 polis maaşları | 2025 memur maaşında belirleyici olan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2025 polis maaşları da belli oldu. Geçtiğimiz dönem 52 bin 816 lira oldu polis memuru maaşları yüzde 11,54 oranında zamlandı. En düşük memur aylığı Ocak zammıyla birlikte 43 bin 726 lira oldu. Peki Ocak zammı sonrası polis maaşı ne kadar? İşte 2025 polis maaşları!

2025 POLİS MAAŞLARI

Unvan Derece 2024 Temmuz 2025 Ocak Polis Memuru 8/1 52.816 ₺ 58.938 ₺

OCAK ZAMMI SONRASI POLİS MAAŞI NE KADAR?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak zammı sonrası polis maaşları 52.816 liradan 58.938 liraya yükselmiş oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 43 BİN 729 LİRA OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,03 arttı. Böylece 6 aylık enflasyon yüzde 15,75 oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 15,75 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,54 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere memur ve memur emeklileri maaşında yüzde 11,54 oranında zam aldı.