2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayı, Müslümanların oruç ibadetini yerine getirdiği bir dönemdir. 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusu, bu ayı bekleyen milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2025 Ramazan ayı başlangıç tarihi ve bu konuyla ilgili en çok aranan soruların yanıtları…

2025 RAMAZAN AYI HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı dini takvimine göre, 2025 Ramazan ayı başlangıcı 1 Mart 2025 Cumartesi günü olarak belirlenmiştir. Bu tarihten itibaren Müslümanlar sahur yaparak oruç tutmaya başlayacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayıp 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek. Bu tarihler, 2025 Ramazan başlangıç tarihi ve bitiş tarihi gibi sorulara yanıt arayanlar için önemli bir bilgi sunuyor.

RAMAZAN AYI BAŞLANGICI VE SAHUR SAATLERİ

Pek çok kişi, 2025 Ramazan sahur saatleri ne zaman ve ilk sahur hangi gün yapılacak gibi sorulara da yanıt arıyor. İlk sahur, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece saatlerinde yapılacak. Sahur ve iftar saatleri ise yaşadığınız şehre göre farklılık gösterecek.

2025 YILINDA İLK TERAVİH NAMAZI HANGİ GÜN KILINACAK?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar ilk teravih namazını kılacak. 2025 ilk teravih ne zaman sorusuna yanıt olarak, ilk teravih namazı 29 Şubat 2025 Cumartesi akşamı kılınacaktır.

RAMAZAN AYI NEDEN FARKLI TARİHLERDE BAŞLAR?

Ramazan ayı, hicri takvime göre belirlendiği için her yıl miladi takvimde farklı tarihlere denk gelir.

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacaktır. Ramazan Bayramı 3 gün sürer.