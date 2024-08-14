2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Müslümanların dini bayramlarından biri olan Ramazan Bayramı 2025 yılında ne zaman ve hangi gün?

Müslümanlar tarafından hicretin ikinci yılından sonra kutlanmaya başlanan Ramazan Bayramı tarihi, ay takvimi nedeniyle her yıl değişiklik gösterir.

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar-1 Nisan 2025 Salı günleri arasında kutlanacak. Arife günü ise 29 Mart Cumartesi günü.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

Arife günü de hesaba katıldığında Ramazan Bayram tatili cumartesi-salı günlerini kapsayacağından, haftanın 3 günü Bayram Tatili kapsamında değil. Geçmiş deneyimler, haftaiçi 3 günün bayram tatili dışında olduğu durumlarda bayram tatilinin ramazan bayram günleri ile sınırlı kaldığını gösterdi. Bu yüzden, Ramazan Bayram tatili 9 gün mü olacak sorusuna net bir cevap verilmemekle birlikte, tatil günlerinin sınırlı kalacağı yorumları yapılabilir. Ramazan bayramı kaç gün tatil sorusunun net cevabını, iktidarın alacağı nihai karar belirleyecek.