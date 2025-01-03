2025 Ramazan Bayramı: Ramazan bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor?

2025 Ramazan Bayramı: Ramazan bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor? | 2025 Ramazan bayramı yurttaşların gündeminde sıkça yer almaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte pek çok yurttaş ramazan bayram tatili için plan yapmaya başladı. Peki, Ramazan bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor? İşte 2025 Ramazan Bayramı tarihleri…

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan bu yıl 1 Mart Cumartesi 2025 tarihinde başlayacak ve 29 Mart Cumartesi günü Ramazan bayramının arife günüyle sone erecek. Ramazan bayramı tatili 30 Mart Pazar günü başlayacak ve toplam 3 günün ardından 1 Nisan Salı günü bitecek.

Kamu çalışanları için bayram tatilinin birleştirilmesine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

Bayram tatili ne zaman bitiyor?

Üç gün sürecek olan Ramazan bayramı 1 Nisan Salı günü bitecek. 2 Nisan Çarşamba günü resmi kurumlar, okullar ve bankalar tekrar açılmış olacak.

2025 RAMAZAN BAYRAMI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Ramazan ayı bu yıl 11 Mart tarihinde başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Buna göre 2025 Ramazan bayramı günleri şu şekilde: