2025 ‘Sevim Burak Öykü Ödülü’ açıklandı

Yunis ALAÇAM

Ödüle katılan 86 dosyadan Cuma Duymaz, Mükerrem Yılmaz ve Ersun Çıplak’tan oluşan ön jürinin değerlendirmesi sonucunda kısa listeye alınan 10 dosya; Aysu Erden (jüri başkanı), Buket Uzuner, Elfe Uluç, Nazlı Eray, Haydar Ergülen ve Mehmet Erte’den oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda, jüri, dili deneysel kullanımı ve biredebi tür olarak öykünün sınırlarını zorlama cesareti nedeniyle Turgay Çumak’ın Düğmeler Konuştuğunda ve sıradan hayatların ilginç ayrıntılarını akıcı bir dille aktarması, polisiye olay örgüsü oluşturmadaki özgünlüğü ve estetik düzeyi yüksek sinematografik atmosfer oluşturması nedeniyle Nesimi Yetik’in Ben ve Gulyabani adlı dosyalarının birincilikle ödüllendirilmesine oybirliğiyle karar verdi.

A7 Kitap, şartname gereği, birincilik verilen her iki dosyanın da A7 Kitap Edebiyat Dizisi’nden yayımlanacağını açıkladı.