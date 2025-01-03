2025 sıfır araba fiyatları: En ucuz sıfır araba fiyatları

Bütçelerine uygun sıfır araba almak isteyen yurttaşlar 2025 sıfır araba fiyatları aramasını yaparak kendilerine uygun sıfır arabaları araştırıyor. Neredeyse her ay güncellenen araba fiyat listelerine karşın yurttaşlar 2025 sıfır araba fiyatları şeklinde araştırmalarını yaparak en ucuz sıfır araba fiyatlarının güncel değerlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki 2025 sıfır araba fiyatlarında son durum ne? En ucuz sıfır araba fiyatı ne kadar? İşte detaylar...
- Giriş: 03.01.2025 15:50
- Güncelleme: 03.01.2025 15:50
Sıfır araba sahibi olmak isteyen yurttaşlar bütçelerine en uygun arabayı bulabilmek için 2025 sıfır araba fiyatları aramasını yapıyorlar. Hemen hemen her ay araba firmaları fiyatlarına zam yapmasına karşın yurttaşlar 2025 sıfır araba fiyatları aramasıını yaparak en ucuz sıfır araba fiyatlarının güncel etiketlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki 2025 sıfır araba fiyatlarında son durum ne? En ucuz sıfır araba fiyatı ne kadar? İşte sıfır araç fiyatlarına dair detaylar...
2025 SIFIR ARABA FİYATLARI
Citroen, Dacia, Fiat, Hyundai, KIA, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota gibi firmaların 2025 sıfır araba fiyatları şu şekilde:
CİTROEN C4 FİYATLARI
|Marka
|Model
|Başlangıç Fiyatı (TL)
|Citroen
|C4 X 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Feel Bold
|1.499.000 TL
DACIA JOGGER FİYATLARI
|Marka
|Model
|Başlangıç Fiyatı (TL)
|DACIA
|Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltukl
|1.305.000 TL
DACIA SANDERP FİYATLARI
|Marka
|Model
|Başlangıç Fiyatı (TL)
|DACIA
|Sandero Stepway Expression Stepway Tce 90 bg CVT
|1.099.000 TL
FİAT EGEA CROSS (SUV) FİYATLARI
|Marka
|Model
|Başlangıç Fiyatı (TL)
|Fiat
|Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction
|1.454.900 TL
FİAT EGEA SEDAN FİYATLARI
|Marka
|Model
|Başlangıç Fiyatı (TL)
|Fiat
|Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|1.400.900 TL
HYUNDAİ BAYON FİYATLARI
|Marka
|Model
|Başlangıç Fiyatı (TL)
|Hyundai
|Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT
|1.284.000 TL
HYUNDAİ İ10 FİYATLARI
|Marka
|Model
|Başlangıç Fiyatı (TL)
|Hyundai
|i10 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. AMT
|1.005.000 TL
HYUNDAİ İ20 FİYATLARI
|Marka
|Model
|Başlangıç Fiyatı (TL)
|Hyundai
|i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. Otomatik
|1.146.000 TL
OPEL FİYATLARI
|Marka
|Model
|Başlangıç Fiyatı (TL)
|Opel
|Corsa 1.2 MT-5 75 HP Edition
|1.075.900 TL
|Opel
|Corsa Elektrik 100 kW GS
|1.395.900 TL
|Opel
|Crossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essential
|1.477.900 TL
PEUGEOT 208 FİYATLARI
|Marka
|Model
|Başlangıç Fiyatı (TL)
|Peugeot
|208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8
|1.324.500 TL
PEUGEOT 308 FİYATLARI
|Marka
|Model
|Başlangıç Fiyatı (TL)
|Peugeot
|Yeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8
|1.617.000 TL
TOYOTA COROLLA FİYATLARI
|Marka
|Model
|Başlangıç Fiyatı (TL)
|Toyota
|1.5 Vision Multidrive S
|1.590.000 TL
RENAULT CLİO FİYATLARI
|Marka
|Model
|Başlangıç Fiyatı (TL)
|Renault
|Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp
|1.189.900 TL
RENAULT TALİANT FİYATLARI
|Marka
|Model
|Başlangıç Fiyatı (TL)
|Renault
|Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|1.090.000 TL
SEAT IBİZA FİYATLARI
|Marka
|Model
|Başlangıç Fiyatı (TL)
|Seat
|Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style
|1.310.000 TL
SKODA FABİA FİYATLARI
|Marka
|Model
|Başlangıç Fiyatı (TL)
|Skoda
|Fabia 1.0 TSI 115 PS DSG Premium
|1.360.400 TL