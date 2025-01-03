2025 sıfır araba fiyatları: En ucuz sıfır araba fiyatları

Sıfır araba sahibi olmak isteyen yurttaşlar bütçelerine en uygun arabayı bulabilmek için 2025 sıfır araba fiyatları aramasını yapıyorlar. Hemen hemen her ay araba firmaları fiyatlarına zam yapmasına karşın yurttaşlar 2025 sıfır araba fiyatları aramasıını yaparak en ucuz sıfır araba fiyatlarının güncel etiketlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki 2025 sıfır araba fiyatlarında son durum ne? En ucuz sıfır araba fiyatı ne kadar? İşte sıfır araç fiyatlarına dair detaylar...

2025 SIFIR ARABA FİYATLARI

Citroen, Dacia, Fiat, Hyundai, KIA, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota gibi firmaların 2025 sıfır araba fiyatları şu şekilde:

CİTROEN C4 FİYATLARI

Marka Model Başlangıç Fiyatı (TL) Citroen C4 X 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Feel Bold 1.499.000 TL

DACIA JOGGER FİYATLARI

Marka Model Başlangıç Fiyatı (TL) DACIA Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltukl 1.305.000 TL

DACIA SANDERP FİYATLARI

Marka Model Başlangıç Fiyatı (TL) DACIA Sandero Stepway Expression Stepway Tce 90 bg CVT 1.099.000 TL

FİAT EGEA CROSS (SUV) FİYATLARI

Marka Model Başlangıç Fiyatı (TL) Fiat Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction 1.454.900 TL

FİAT EGEA SEDAN FİYATLARI

Marka Model Başlangıç Fiyatı (TL) Fiat Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR 1.400.900 TL

HYUNDAİ BAYON FİYATLARI

Marka Model Başlangıç Fiyatı (TL) Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT 1.284.000 TL

HYUNDAİ İ10 FİYATLARI

Marka Model Başlangıç Fiyatı (TL) Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. AMT 1.005.000 TL

HYUNDAİ İ20 FİYATLARI

Marka Model Başlangıç Fiyatı (TL) Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. Otomatik 1.146.000 TL

OPEL FİYATLARI

Marka Model Başlangıç Fiyatı (TL) Opel Corsa 1.2 MT-5 75 HP Edition 1.075.900 TL Opel Corsa Elektrik 100 kW GS 1.395.900 TL Opel Crossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essential 1.477.900 TL

PEUGEOT 208 FİYATLARI

Marka Model Başlangıç Fiyatı (TL) Peugeot 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 1.324.500 TL

PEUGEOT 308 FİYATLARI

Marka Model Başlangıç Fiyatı (TL) Peugeot Yeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.617.000 TL

TOYOTA COROLLA FİYATLARI

Marka Model Başlangıç Fiyatı (TL) Toyota 1.5 Vision Multidrive S 1.590.000 TL

RENAULT CLİO FİYATLARI

Marka Model Başlangıç Fiyatı (TL) Renault Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.189.900 TL

RENAULT TALİANT FİYATLARI

Marka Model Başlangıç Fiyatı (TL) Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 1.090.000 TL

SEAT IBİZA FİYATLARI

Marka Model Başlangıç Fiyatı (TL) Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style 1.310.000 TL

SKODA FABİA FİYATLARI