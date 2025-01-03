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2025 sıfır araba fiyatları: En ucuz sıfır araba fiyatları

Bütçelerine uygun sıfır araba almak isteyen yurttaşlar 2025 sıfır araba fiyatları aramasını yaparak kendilerine uygun sıfır arabaları araştırıyor. Neredeyse her ay güncellenen araba fiyat listelerine karşın yurttaşlar 2025 sıfır araba fiyatları şeklinde araştırmalarını yaparak en ucuz sıfır araba fiyatlarının güncel değerlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki 2025 sıfır araba fiyatlarında son durum ne? En ucuz sıfır araba fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

BirBilgi
  • 03.01.2025 15:50
  • Giriş: 03.01.2025 15:50
  • Güncelleme: 03.01.2025 15:50
2025 sıfır araba fiyatları: En ucuz sıfır araba fiyatları

Sıfır araba sahibi olmak isteyen yurttaşlar bütçelerine en uygun arabayı bulabilmek için 2025 sıfır araba fiyatları aramasını yapıyorlar. Hemen hemen her ay araba firmaları fiyatlarına zam yapmasına karşın yurttaşlar 2025 sıfır araba fiyatları aramasıını yaparak en ucuz sıfır araba fiyatlarının güncel etiketlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki 2025 sıfır araba fiyatlarında son durum ne? En ucuz sıfır araba fiyatı ne kadar? İşte sıfır araç fiyatlarına dair detaylar...

2025 SIFIR ARABA FİYATLARI

Citroen, Dacia, Fiat, Hyundai, KIA, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda,  Toyota gibi firmaların 2025 sıfır araba fiyatları şu şekilde:

CİTROEN C4 FİYATLARI

MarkaModelBaşlangıç Fiyatı (TL)
CitroenC4 X 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Feel Bold1.499.000 TL

DACIA JOGGER FİYATLARI

MarkaModelBaşlangıç Fiyatı (TL)
DACIAJogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltukl1.305.000 TL

DACIA SANDERP FİYATLARI

MarkaModelBaşlangıç Fiyatı (TL)
DACIASandero Stepway Expression Stepway Tce 90 bg CVT1.099.000 TL

FİAT EGEA CROSS (SUV) FİYATLARI

MarkaModelBaşlangıç Fiyatı (TL)
FiatCross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction1.454.900 TL

FİAT EGEA SEDAN FİYATLARI

MarkaModelBaşlangıç Fiyatı (TL)
FiatEasy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR1.400.900 TL

HYUNDAİ BAYON FİYATLARI

MarkaModelBaşlangıç Fiyatı (TL)
HyundaiBayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT1.284.000 TL

HYUNDAİ İ10 FİYATLARI

MarkaModelBaşlangıç Fiyatı (TL)
Hyundaii10 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. AMT1.005.000 TL

HYUNDAİ İ20 FİYATLARI

MarkaModelBaşlangıç Fiyatı (TL)
Hyundaii20 1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. Otomatik1.146.000 TL

OPEL FİYATLARI

MarkaModelBaşlangıç Fiyatı (TL)
OpelCorsa 1.2 MT-5 75 HP Edition1.075.900 TL
OpelCorsa Elektrik 100 kW GS1.395.900 TL
OpelCrossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP  Essential1.477.900 TL

PEUGEOT 208 FİYATLARI

MarkaModelBaşlangıç Fiyatı (TL)
Peugeot208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT81.324.500 TL

PEUGEOT 308 FİYATLARI

MarkaModelBaşlangıç Fiyatı (TL)
PeugeotYeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT81.617.000 TL

TOYOTA COROLLA FİYATLARI

MarkaModelBaşlangıç Fiyatı (TL)
Toyota1.5 Vision Multidrive S1.590.000 TL

RENAULT CLİO FİYATLARI

MarkaModelBaşlangıç Fiyatı (TL)
RenaultClio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp1.189.900 TL

RENAULT TALİANT FİYATLARI

MarkaModelBaşlangıç Fiyatı (TL)
RenaultTaliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg1.090.000 TL

SEAT IBİZA FİYATLARI

MarkaModelBaşlangıç Fiyatı (TL)
SeatIbiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style1.310.000 TL

SKODA FABİA FİYATLARI

MarkaModelBaşlangıç Fiyatı (TL)
SkodaFabia 1.0 TSI 115 PS DSG Premium1.360.400 TL
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