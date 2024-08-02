2025 sonbaharında bir erken seçim tartışılmalı

Haber Merkezi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erbakan, “Türkiye’de ekonomik koşullar her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. Ekonomik göstergeler işlerin daha da kötüye gittiğini gösteriyor. Bizler 2025 yılı içerisinde bir erken seçim yapılabilmesini tartışabilmeliyiz. Çünkü 2025 Mayıs’ta yeni ekonomi yönetimi iki yılını doldurmuş olacak. AK Parti iktidarı da 23 yılını doldurmuş olacak. ‘Bir pehlivanın mindere çıkışından durumu belli olur’ diye rahmetli Erbakan Hocamız söylerdi. ‘Bir iktidarın ilk 100 gününden ne yapıp yapamayacağı belli olur’ diye ifade ederdi. O zamana kadar da bir iyileşme olmazsa, öyleyse 2025 yılı sonbaharında bir erken seçimin olup olması tartışılmalı diye düşünüyorum” dedi.