2025 Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? TÜİK Şubat Enflasyonu

TÜİK Şubat Enflasyonu | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03 artış gösterdi. Peki, 2025 Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? İşte, TÜİK Şubat Enflasyonu!

TÜİK ŞUBAT ENFLASYONU

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27 artış gösterdi. TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı enflasyon raporunda TÜFE 12 aylık ortalama ise yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

2025 ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ, NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, yıllık enflasyon Şubat'ta yüzde 42,12 oldu. Tüketici fiyatları Şubat ayında yüzde 2,27 artış gösterdi.

TÜFE on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı. Şimşek, şunları kaydetti: "Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu. Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde, enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz.

Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız."

MART 2025 KİRA ZAM ORANI

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi gereğince, konut kiralarına yapılabilecek maksimum zam oranı TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenir. Buna göre Mart 2025 kira artış oranı %53,83 olarak açıklandı.

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİM HARCAMALARINDA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,90 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,92 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.