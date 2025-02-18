2025 Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı enflasyon beklentisi ve anketleri

Birçok kalemde etkileri olan enflasyon oranı 2025 Şubat ayı için yüzde kaç açıklanacağı merak konusu. 2025 Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2025 Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanması öncesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Şubat ayı enflasyon beklenti anketi raporunu yayınladı. Peki, 2025 Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Şubat ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Şubat ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

2025 ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Şubat ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,65 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,23'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,05'ten 28,30'a yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,38'den 25,26'ya gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,72'den 17,26'ya indi.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,80 olasılıkla yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 41,11 olasılıkla yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 21,46 olasılıkla ise yüzde 27,00 - 29,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,52’sinin beklentilerinin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 48,39’unun beklentilerinin yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 19,35’inin beklentilerinin yüzde 27,00 – 29,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,02 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 36,87 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 24,28 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 26,79‘unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 33,93‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 28,57‘sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.