2025'te 4 bin 885 şüpheli tespit edildi: Başsavcılıktan İstanbul’da terör soruşturmaları açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terör Suçları Bürosu talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün il genelinde faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bugüne kadar 2 bin 452 operasyonel çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda, muhtelif terör örgütlerine mensup olduğu değerlendirilen 4 bin 885 şüpheli tespit edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmalar kapsamında yapılan aramalarda; 1 adet uzun namlulu silah, 13 adet av/pompalı tüfek, 39 adet tabanca, 1.377 adet fişek, 2 milyon 95 bin 106 TL, 439 bin 876 dolar, 248 bin 600 euro, 3 milyon 433 bin 54 TL değerinde altın ve 8 milyon 200 bin TL değerinde Japon yeni ele geçirildiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Bürosu talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ilimiz genelinde faaliyet gösteren terör örgütleri mensupları ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalarda;

01.01.2025 tarihinden itibaren günümüze kadar (2452) operasyonel çalışma yapılmış ve bu çalışmalar sonucunda muhtelif terör örgütlerine mensup (4885) şüpheli tespit edilmiş ve haklarında gereğine tevessül edilmiştir.

Soruşturmalar kapsamında (1) uzun namlulu silah, (13) av/pompalı tüfek, (39) tabanca, (1377) fişek, (2.095.106) TL, (439.876) DOLAR, (248.600) EURO, (3.433.054) TL değerinde altın ve (8.200.000 TL) değerinde Japon Yeni ele geçirilmiştir.

Büromuz kapsamında yürütülen soruşturmalar titizlikle devam etmektedir."