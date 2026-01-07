''2025'te 6 bin 361 şirket konkordato başvurusunda bulundu''

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2025 yılına ilişkin konkordato ve icra verilerini değerlendirerek şirketlerin içinde bulunduğu ekonomik tabloya dikkat çekti. Gürer’e göre 2025, birçok şirket için “zor bir yıl” olurken, konkordato başvurularında rekor artış yaşandı.

Gürer, yalnızca 2025 yılında 6 bin 361 şirketin konkordato başvurusunda bulunduğunu belirterek, “Bu da günde ortalama 17 şirketin ‘zordayız’ demesi anlamına geliyor. Fabrikalar icradan satılıyor ama alıcı dahi çıkmıyor. Bu tablo, iktidarın ‘ekonomi düzeliyor’ söylemiyle örtüşmüyor” dedi.

“KONKORDATO İFLASI GECİKTİRME DURAĞINA DÖNÜŞTÜ”

Konkordatonun borç yapılandırma talebi olduğunu hatırlatan Gürer, bu mekanizmanın artık birçok şirket için iflası geciktirme durağı haline geldiğini ifade etti. Gürer’e göre firmalar, ödeme güçlüğü nedeniyle ya konkordato yoluna gidiyor ya da üretimi daraltıp işçi çıkarıyor.

Ocak ayında icra yoluyla satışa çıkarılan fabrikalara dikkat çeken Gürer, muhammen bedelleri 29 milyon TL ile 913 milyon TL arasında değişen 7 fabrikanın satışa sunulduğunu söyledi. Gürer, “Bu ihalelerin hiçbirine henüz tek bir teklif dahi verilmedi. Sanayici finansmana erişemiyor, üretim yapan fabrikalar satışta ama talep yok” diye konuştu.

BÜYÜK SIÇRAMA

Gürer’in paylaştığı verilere göre, 2025’te verilen konkordato kararı sayısı 6 bin 361’e ulaştı. Bu rakam, 2024’e kıyasla yüzde 82, 2023’e göre ise yüzde 320 artış anlamına geliyor.

Konkordato sürecinde kurtulabilen şirket oranının ise dramatik biçimde düştüğünü vurgulayan Gürer, “2025’te tasdik oranı yüzde 2’ye kadar geriledi. Yani her 100 şirketten sadece 2’si ayakta kalabiliyor. Diğerleri ya zaman kazanmaya çalışıyor ya da iflasa sürükleniyor” dedi.

SANAYİ KENTLERİNDE ALARM

Konkordato başvurularının özellikle sanayi şehirlerinde yoğunlaştığını belirten Gürer, İstanbul’un 1.417 başvuruyla ilk sırada yer aldığını söyledi. Ankara’da 598 başvuru yapılırken, Kocaeli, İzmir ve Bursa gibi sanayi kentlerinde toplam başvuru sayısı 700’e yaklaştı.

İNŞAAT VE TEKSTİL EN KIRILGAN SEKTÖRLER

Verilere göre konkordato başvuruları belirli sektörlerde yoğunlaşıyor. Gürer, “Her üç konkordatodan biri inşaat sektöründe. Tekstil 380 dosyayla ikinci sırada. Gıda ve tarım gibi temel sektörlerde dahi ciddi sayıda başvuru var. Bu durum, sorunun yapısal hale geldiğini gösteriyor” dedi.

CHP’li Gürer, 2018’den bu yana 22 binden fazla konkordato dosyasının karara bağlandığını hatırlatarak, yüksek faiz ve maliyet baskısının şirketleri çıkmaza sürüklediğini ifade etti. Gürer, “İktidar ‘iyiyiz’ diyor ama sanayici, tekstilci ve müteahhit ‘zor durumdayız’ diyor. Konkordato artık istisna değil, son çare” değerlendirmesinde bulundu.