2025'te asgari ücreti bilmişti: Dev banka 2026 tahminini açıkladı

ABD’li dev banka JPMorgan “Türkiye Tüketici 2026 Görünümü” raporunu yayımladı. Banka gelecek yıla ilişkin tahminlerini yayımladı. 2025'te asgari ücreti doğru tahmin eden bankanın raporunda pek çok konuda tahminler yer aldı.

Raporda maliyet enflasyonundaki daha ılımlı seyir ve baz etkilerinin şirket kârlılıklarını destekleyeceği belirtildi.

JPMorgan analistleri Hanzade Kılıçkıran ve Siddhant Sahoo’nun hazırladığı raporda, 2025’in tüketici odaklı şirketler açısından yavaşlayan ciro artışları ve marj baskıları nedeniyle zor bir yıl olduğu aktarıldı. Zayıflayan tüketici güveni ve artan kampanyalı satışların reel kârlarda yaklaşık yüzde 20’lik düşüşe yol açtığına dikkat çekildi.

"KADEMELİ İYİLEŞME"

Raporda, 2026’ya ilişkin ekonomik görünümün kademeli şekilde iyileşeceği ancak hanehalkı kırılganlığının sürdüğü belirtildi. Buna rağmen kârlılık tarafındaki toparlanmanın daha makul maliyet enflasyonu ve olumlu baz etkilerinin desteğiyle güçleneceği vurgulandı.

JPMorgan’ın makro ekibi, Türkiye ekonomisinin 2026’da yüzde 4,4 büyüme beklentisini korurken büyüme hızının özellikle yılın ikinci yarısında artacağı öngörüldü. Enflasyonda ise yavaş da olsa kademeli bir düşüş beklendiği açıklandı.

"ÜCRETLER ARTACAK"

Rapora göre Türk tüketici şirketleri zorlu 2025’in ardından 2026’da toparlanmaya aday. Enflasyondaki düşüş, ücret artışları ve daha istikrarlı tüketici talebi, sektörün yeniden büyüme patikasına girmesini destekleyecek.

Banka yeni yılda asgari ücrete %25 oranında artış beklediğini açıkladı. Bu tahmine göre, mevcut 22 bin 104 liralık asgari ücret 27 bin 630 liraya yükselecek.