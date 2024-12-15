2025'te bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince memur aylık katsayısına göre güncellenecek.

Gelecek yıl bedelli askerliğin ne kadar olacağı şimdiden merak konusu oldu.

T24'te yer alan habere göre, Memur maaşlarına yapılacak zam oranı ile yeni bedelli askerlik ücreti ocak ayında belli olacak.

Bedelli askerlik başvurularını yeni yılda yapacak olan asker adayları yeni ücrete göre ödemelerini gerçekleştirecek. 2024 Temmuz zammı ile memurlara yüzde 19,31’lik zam yapılmıştı. Bununla birlikte bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 liradan 217 bin 871 liraya yükselmişti.

Bedelli askerlik ücreti 2025 yılı memur zammı ve enflasyon verileri ile yeniden belirlenecek.

Uzmanlar enflasyon oranının yüksek seyrinin devam etmesi durumunda bedelli askerlik ücretinin 242 bin 555 TL'yi bulabileceğini öngörüyor.