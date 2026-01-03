2025'te borsada kulüpler ne yaptı?

Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüplerinin hisseleri geçen yılı kayıpla kapattı. Hisseleri yüzde 53,2 oranında gerileyen Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.

Spor endeksi, geçen yıl yüzde 35,1 değer kaybetti. Kulüplerin devam eden finansal sorunları ve zayıf bilançoları, hisse senedi performansları üzerinde etkili olmaya devam etti.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ BEŞİKTAŞ'TA

Yıl genelinde hisseleri yüzde 53,2 düşen Beşiktaş’ı, yüzde 50,3 kayıpla Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği izledi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları’nın hisseleri yüzde 23,4, Fenerbahçe Futbol AŞ’nin hisseleri ise yüzde 9,2 oranında değer kaybetti.

Beşiktaş, sportif açıdan da sezonu kupasız tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, 2025 yılında müzesine kupa götüremezken, yönetim, teknik heyet ve futbolcuların performansı taraftar beklentilerinin gerisinde kaldı.

Fenerbahçe Futbol Takımı da 2025 yılını kupasız kapattı. Sarı-lacivertliler, 2023’te Türkiye Kupası’nı kazanarak 9 yıllık hasretini sonlandırmış, ancak 2024 ve 2025 yıllarında bu başarıyı tekrarlayamamıştı.

Süper Lig’de zirve yarışında yer alan Galatasaray ise sportif performansını borsaya aynı ölçüde yansıtamadı.

Spor şirketlerinin aralık ayı performanslarına bakıldığında, yatırımcısına en fazla kaybettiren kulüp yüzde 14,1 ile Fenerbahçe oldu. Bu dönemde Trabzonspor’un hisseleri yüzde 10,1, Galatasaray’ın hisseleri yüzde 8,7, Beşiktaş’ın hisseleri ise yüzde 5,2 geriledi.

PİYASA DEĞERİ SIRALAMASI

Halka açık dört spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine Galatasaray sahip oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, yılı 15 milyar 659 milyon 999 bin 999 lira piyasa değeriyle tamamladı. Galatasaray’ı 11 milyar 525 milyon lira ile Fenerbahçe, 8 milyar 25 milyon lira ile Trabzonspor ve 7 milyar 114 milyon 247 bin 799 lira ile Beşiktaş takip etti.