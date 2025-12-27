2025'te en çok kazanan futbolcular belli oldu

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 2025 yılında elde ettiği 280 milyon dolarlık gelirle dünyanın en çok kazanan futbolcusu oldu.

Sporda 2025 yılının öne çıkan başlıklarını ele aldığı dosya haberde, Forbes tarafından açıklanan en çok kazanan futbolcular listesine yer verildi. Listede İspanya’dan 4, Suudi Arabistan’dan 3, İngiltere’den 2 ve ABD’den 1 futbolcu yer aldı.

Forbes verilerine göre Ronaldo, 2025’te en yakın takipçisi Lionel Messi’nin iki katından fazla kazanç elde etti. Kendi markası CR7’yi büyütmeyi sürdüren 40 yaşındaki futbolcu, tüm sosyal medya platformlarında toplam bir milyar takipçiyi aştı.

Ronaldo’nun otel ve giyim alanındaki yatırımlarından elde ettiği yıllık saha dışı geliri 50 milyon dolar olurken, Al Nassr’dan kazancı ise 230 milyon dolar olarak açıklandı.

Listenin ikinci sırasında Inter Miami forması giyen Lionel Messi yer aldı. Arjantinli futbolcu, 2025 yılında toplam 130 milyon dolarlık gelir elde etti.

60 MİLYON DOLAR MAAŞ

Marka iş birliklerinden 70 milyon dolar kazanan Messi, saha dışı gelirde listenin zirvesinde bulunurken, ABD ekibi Inter Miami’den yıllık 60 milyon dolar maaş aldı.

Üçüncü sırada ise Al Ittihad’da oynayan Fransız futbolcu Karim Benzema yer aldı. Suudi Arabistan ekibinden 100 milyon dolar maaş alan Benzema, saha dışı gelirleriyle birlikte toplam kazancını 104 milyon dolara çıkardı.

Real Madrid’in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, 95 milyon dolarlık yıllık kazancıyla listenin dördüncü sırasında yer aldı. Mbappe’nin 70 milyon doları futboldan, 25 milyon doları ise marka ortaklıklarından geldi.

Ayrıca eski kulübü Paris Saint-Germain’e açtığı dava sonucunda 61 milyon avro tazminat alması bekleniyor.

Listenin beşinci sırasında Manchester City’nin Norveçli golcüsü Erling Haaland bulunuyor. İngiliz ekibinden 60 milyon dolar kazanan Haaland, sponsorluk gelirleriyle birlikte 2025 yılında toplam 80 milyon dolarlık kazanca ulaştı.