2025'te eskrimde 128 madalya kazanıldı

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş, milli eskrimcilerin 2025 yılında 128 madalya kazandığını, bu başarının Türk eskrimi adına dönüm noktası olduğunu söyledi.

Karataş, yaptığı açıklamada, 2025 yılının Türk eskrimi açısından hem sportif başarı hem de organizasyon gücü olarak çok verimli geçtiğini belirtti.

Karataş, "Milli sporcularımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında 49 altın, 25 gümüş ve 54 bronz olmak üzere toplam 128 madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta yapılan İslami Dayanışma Oyunları'nda 5. sırada yer aldık." dedi.

"745 SPORCU TURNUVALARA KATILDI"

Sportif başarıların artan katılımla desteklendiğine dikkati çeken Karataş şunları söyledi:

"2025 yılında yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde toplam 106 uluslararası organizasyona bin 745 sporcumuz katılım sağladı.

Türkiye'de düzenlenen 6 uluslararası organizasyona da 4 bin 671 sporcumuz katıldı. Bu sayede sporcularımız uluslararası deneyim kazandı. Federasyon olarak organizasyon kabiliyetimizi üst seviyeye taşıdık. Çok verimli bir yıl geçirdik."

Türkiye genelinde eskrime ilginin her geçen yıl arttığını kaydeden Karataş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Lisanslı sporcu sayısımız 21 bini aştı. Aktif sporcu, antrenör ve hakem sayılarında da önemli artış söz konusu.

Hedefimiz eskrimi ülke geneline yaymak, uluslararası arenada söz sahibi olmak ve Türk eskrimini kalıcı başarılarla daha ileriye taşımaktır. 2025 yılında elde edilen bu tablo, doğru planlama ve ortak emeğin bir sonucudur. 2026 yılında da aynı başarıları elde edeceğiz."