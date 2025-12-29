2025'te hayatını kaybeden sanatçılar

2025 yılında sanat dünyasında iz bırakan pek çok isim hayata veda etti.

FERDİ TAYFUR

2 Ocak 2025'te arabesk dünyasının en popüler isimlerinden Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi. Tayfur, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Tayfur, uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Selim İleri, 8 Ocak'ta 75 yaşında hayatını kaybetti.

KAHTALI MIÇE

'Kahtalı Mıçe' lakabıyla tanınan halk sanatçısı Mustafa Kahtalı, ince bağırsak kanseri nedeniyle 15 Şubat'ta 72 yaşında Antalya'da hayatını kaybetti. Kahtalı'nın cenazesi, 16 Şubat'ta memleketinde defnedildi.

Sinema tarihine geçen bazı kült filmelerde canlandırdığı yan rollerle tanınan ve son dönemde popüler dizilerde yer alan Muhammet Emin Gümüşkaya, 18 Şubat'ta yaşamını yitirdi. 77 yaşındaki Gümüşkaya, Pendik'te özel bir hastanede akciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

EDİP AKBAYRAM

"Aldırma Gönül", "Hasretinle Yandı Gönlüm" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı besteleriyle tanınan usta sanatçı Edip Akbayram, 2 Mart'ta hayatını kaybetti. 75 yaşında hayata veda eden Akbayram, toplumsal meseleleri müziğine taşıyan, halk müziği ile protest müziği buluşturan devrimci duruşuyla hafızalarda yer etti.

"Kardeş Payı" adlı televizyon dizisindeki "Büyük Hilmi" karakterleriyle hatırlanan ekranların sevilen yüzü Şinasi Yurtsever, 13 Mart'ta yaşamını yitirdi. Yurtsever, aralarında "Yılan Hikayesi", "Kınalı Kar", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat"ın da olduğu çok sayıda televizyon dizisinde rol aldı.

Yapımcı ve yönetmen Osman Sınav, 20 Mart'ta hayata gözlerini yumdu. Sınav, hayata geçirdiği "Süper Baba", "Deli Yürek", "Kurtlar Vadisi", "Acı Hayat" ve "Sen Anlat Karadeniz" adlı yapımlarla tanınıyordu. Farklı kanallarda çeşitli projelere imza atan Sınav, 1999, 2001 ve 2018'de Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Yönetmen", 2017'de ise Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.

FİLİZ AKIN

Yeşilçam'ın efsanelerinden Filiz Akın, 21 Mart'ta 82 yaşında vefat etti. İlk olarak 1962'de "Artist" dergisine gönderdiği fotoğrafla yarışma kazanan Akın, aynı yıl "Akasyalar Açarken" adlı filmin kadrosuna dahil oldu ve sinemaya adımını attı. İlk ödülünü 1971'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" dalında alan sanatçı, canlandırdığı rollerle izleyicinin gönlünde yer edindi.

VOLKAN KONAK

Karadeniz müziğinin güçlü seslerinden "Kuzeyin Oğlu" lakaplı Volkan Konak, 31 Mart'ta 58 yaşında hayatını kaybetti. Devrimci sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında sahnede fenalaştı. Konak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. "Mimoza Çiçeği", "Ömrüm", "Yarim Yarim" ve "Cerrahpaşa" adlı şarkılarıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan usta sanatçı, Altın Kelebek Ödülleri'nde üç defa "En iyi Halk Müziği Erkek Solist" seçildi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER

Siyasetçiliğinin yanı sıra yönetmen ve senarist kimliğiyle de tanınan Sırrı Süreyya Önder, 62 yaşında yaşamını yitirdi. Sinema tarihinde 'Beynelmilel' filmiyle kendine özgür bir yer edinen Önder, siyasette ise çatışmasızlık süreçlerindeki müzakereci kimliğilye öne çıktı.

15 Nisan'da geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırılan Önder, 18 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. 3 Mayıs'ta yaşamını yitiren Önder için ertesi gün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Binlerce seveninin uğurladığı Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

İLHAN ŞEŞEN

Müzik dünyasının kendine has isimlerinden İlhan Şeşen, 26 Mayıs'ta hayata gözlerini yumdu. 'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler', 'Neler Oluyor Bize?' gibi dilimize pelesenk olan şarkılarıyla kendine özgün bir tarz yaratan sanatçıya 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Şeşen yaşamını yitirdiğinde 76 yaşındaydı.

GÜLLÜ

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü, 51 yaşında Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. 26 Eylül'deki hayatını kaybeden sanatçının ani ölümü şok etkisi yaratırken doğrudan yürütülen soruşturma hâlâ gündemdeki yerini koruyor.

ARİF ERKİN

Hem Yeşilçam hem modern sinema tarihine adını yazdıran usta sanatçı Arif Erkin, 16 Ekim'de 90 yaşındayken hayata veda etti. Genco Erkal tarafından kurulan Gençler Tiyatrosu’nun devamı olarak kurulan Dostlar Tiyatrosu’nun kuruluşunda yer alan Erki, Dostlar Tiyatrosu’nun ilk beş yılı boyunca tüm oyunlarının müziklerini yapmıştı. Erkin, Yılmaz Güney'in unutulmaz filmi "Umut"un da müziklerine imza attı.

Kamera karşısına 40 yaşından sonra geçen Erkin, kariyerinin son döneminde çok sayıda dizide yer aldı. İkinci Bahar dizisinde Zülfikar Ağa karakterini canlandıran Erkin, 2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisinde Memik Dede rolüyle izleyicinin karşısına çıkmıştı.

ENGİN ÇAĞLAR

"Kadın Değil Başbelası", "Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber", "Aşka Susayanlar", "Tatlı Dillim", "Yalnız Adam", "Rüyalar Gerçek Olsa" ve "İntizar" gibi unutulmaz birçok Yeşilçam filminde başrol oynayan Engin Çağlar, 1 Kasım'da gerçirdği trafik kazası sonucu 85 yaşında hayata veda etti. Çağlar, kariyeri boyunca Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Emel Sayın ve Neşe Karaböcek gibi isimlerle de başrolleri paylaştı.

AHMET GÜLHAN

Oyuncu Ahmet Gülhan 3 Kasım'da 85 yaşındayken hayata veda etti. Haldun Taner'in öncülüğünde, 1967'de Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la Devekuşu Kabare'yi kuran sanatçı, 1978'de ise Taner ile Tef Kabare'yi kurdu. Çoğu Devekuşu Kabare'de olmak üzere yüze yakın tiyatro oyununda rol alan sanatçı, "Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin"in de aralarında bulunduğu unutulmaz karakterleri canlandırdı.

MUAZZEZ ABACI

Türk sanat müziğinin unutulmaz yorumcularından Muazzez Abacı, 12 Kasım'da 78 yaşında hayata veda etti. Güçlü sahne duruşu ve klasik eser yorumlarıyla müzik tarihine adını yazdıran Abacı, uzun yıllar boyunca sanat müziğinin en önemli kadın seslerinden biri olarak anıldı. Sanatçı 1990'da yayınladığı "Vurgun" adlı albümüyle satış rekorları kırdı, 1998'de ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Devlet Sanatçısı" ünvanına değer görüldü.