2025'te kurulan ve kapanan şirket sayısı açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2025 ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2025'te kurulan şirket sayısı 2024'ün aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 12 bin 795 oldu. Kapanan şirket sayısı ise bu dönemde yüzde 3,6 azalışla 7 bin 283'e geriledi.

113 BİN ŞİRKET KAPANDI

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,5 azalışla 115 bin 463'ten 113 bin 779'a geriledi. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,9 artışla 31 bin 416'dan 33 bin 270'e çıktı.

Aralık 2025’te şirket ve kooperatiflerin 4.353’ü ticaret, 1.966’sı inşaat ve 1.594’ü imalat sektöründe kuruldu. Aralık 2025’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 877’si inşaat, 602’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 143’ü imalat faaliyetleri sektöründe.

Kapanan şirket ve kooperatiflerin; 2.508’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1.087’si imalat, 689’u inşaat faaliyetleri sektöründeydi. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.003’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 486’sı inşaat, 264’ü imalat faaliyetleri sektöründeydi.