2025'te resmi tatiller hangi güne denk geliyor?
2025 yılı resmi tatil günlerinin çoğu hafta sonuna denk gelirken, toplamda 14,5 gün tatil olacak.
2025 yılı resmi tatil takvimi belli oldu. Resmi tatil günlerinin çoğu hafta sonuna denk geliyor.
2025'te, toplamda 14,5 gün resmi tatil olacak.
2025'te resmi tatil günleri şöyle:
• Yılbaşı - 1 Ocak 2025, Çarşamba
• Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba
• Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe
• Ramazan Bayramı Arifesi - 29 Mart 2025, Cumartesi
• Ramazan Bayramı 1. Günü - 30 Mart 2025, Pazar
• Ramazan Bayramı 2. Günü - 31 Mart 2025, Pazartesi
• Ramazan Bayramı 3. Günü - 1 Nisan 2025, Salı
• Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi
• Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
• Kurban Bayramı Arifesi - 5 Haziran 2025, Çarşamba
• Kurban Bayramı 1. Günü - 6 Haziran 2025, Perşembe
• Kurban Bayramı 2. Günü - 7 Haziran 2025, Cuma
• Kurban Bayramı 3. Günü - 8 Haziran 2025, Cumartesi
• Kurban Bayramı 4. Günü - 9 Haziran 2025, Pazar
• Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2025, Cumartesi
• Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2025, Çarşamba