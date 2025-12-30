2025'te Türkiye'nin gözde lezzetleri: İlk sıra değişmedi

Yemeksepeti, 2025 sipariş verilerini analiz ederek Türkiye'de kullanıcıların günlere, aylara ve lezzet tercihlerine göre "sipariş ritmi"ni paylaştı.

Yemeksepeti, 2025 yılı boyunca milyonlarca siparişten elde edilen verileri analiz etti.

Bu yıl Türkiye'de en çok tercih edilen mutfaklar listesinde döner ilk sıradaki yerini korurken, burger ve pizza gibi küresel seçenekler ile kebap da kullanıcıların en sık yöneldiği lezzetler arasında öne çıktı.

Türk mutfağı, geleneksel lezzetlerin güçlü konumunu korurken, küresel tatlar da günlük sipariş alışkanlıklarında önemli bir paya sahip oldu.

Büyükşehir verileri, İstanbul ve İzmir'de lahmacun gibi klasiklerin yanı sıra mercimek çorbası ve ayran gibi tamamlayıcı ürünlerin de sepetlerde güçlü bir eşlikçi olduğunu gösteriyor.

İzmir'de ayran farklı boyutlarıyla listede birden fazla kez öne çıkarken, İstanbul'da mercimek çorbası en sık sipariş edilen ürünler arasında öne çıkıyor.