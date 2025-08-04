2025 Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? TÜİK Temmuz Enflasyonu

TÜİK Temmuz Enflasyonu | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış gösterdi. Peki, 2025 Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? İşte, TÜİK Temmuz Enflasyonu!

TÜİK TEMMUZ ENFLASYONU

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış gösterdi. TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı enflasyon raporunda TÜFE 12 aylık ortalama ise yüzde 41,13 olarak gerçekleşti.

2025 TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ, NE KADAR OLDU?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,52 artış ve TÜFE 12 aylık ortalama yüzde 41,13 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,95 artış, ulaştırmada %26,57 artış ve konutta %62,01 artış yaşandı. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,94, ulaştırmada %4,35 ve konutta %9,03 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,07 artış, ulaştırmada %2,89 artış ve konutta %5,78 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,02, ulaştırmada %0,45 ve konutta %0,95 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan temmuz ayı itibarıyla 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 120 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, temmuz ayında bir önceki aya göre %1,82 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %19,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %40,51 artış yaşandı.