2025 Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Temmuz ayı enflasyon beklentisi ve anketleri

Birçok kalemde etkileri olan enflasyon oranı 2025 Temmuz ayı için yüzde kaç açıklanacağı merak konusu. 2025 Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2025 Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanması öncesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Nisan ayı enflasyon beklenti anketi raporunu yayınladı. Peki, 2025 Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Temmuz ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Temmuz ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

2025 TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Temmuz ayına ilişkin enflasyon verileri, 4 Ağustos 2025 Pazartesi Perşembe günü saat 10.00 TÜİK tarafından açıklanacak.

TÜİK, Haziran ayı enflasyonunu yıllık yüzde 35,05 olarak açıkladı. Aylık enflasyon da yüzde 1,37 olarak belirlendi. TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı enflasyon raporunda TÜFE 12 aylık ortalama ise yüzde 45,80 olarak gerçekleşti.

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.



Buna göre, geçen ay yüzde 1,86 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,11'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 29,66'ya geriledi.



TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 24,56'dan yüzde 23,39'a inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,35'ten 17,08'e geriledi.



Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,5731'den 43,7219'a, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 47,0352'den 47,6972'ye yükseldi.



Bir önceki anket döneminde 18,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 19,9 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,3 milyar dolara yükseldi.

lığında olduğu gözlenmektedir.