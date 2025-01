2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Antalya'da başladı

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) - AVRUPA’nın en büyük satranç şampiyonalarından olan 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası heyecanı, Antalya’da başladı. Şampiyona, Türkiye’nin dört bir yanından 2 bin 755’i sporcu olmak üzere, antrenörler, hakemler ve ailelerden oluşan yaklaşık 10 bin kişiyi ağırlayacak.

Antalya Belek'te düzenlenen 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda ilk hamleler yapıldı. 11 tur boyunca heyecan dolu karşılaşmaların yaşanacağı şampiyonada, 7–12 ve 13-18 yaş grubunda 2 bin 755 satranç sporcusu hamle yapacak. Şampiyonanın sonunda dereceye giren sporcular, satranç eğitimi alacakları ve uluslararası organizasyonlarda ülke temsil hakkı kazanacakları milli takım havuzuna girecek.

ŞAMPİYONAYA REKOR KATILIM

TSF Başkanı Fethi Apaydın, rekor bir katılımla Türkiye’nin dört bir yanından sporcuları ağırladıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Ülkemizin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine uzanan geniş bir coğrafyadan 7-12 ve 13-18 yaş grubundaki binlerce satranç sporcusunu ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Genç sporcularımızın, ailelerimizin gösterdiği yoğun ilgi, Türk satrancının geleceği adına bize büyük bir umut veriyor. Türkiye’nin en fazla lisanslı sporcuya sahip spor branşı olan satranç, bu organizasyonla gücünü ve potansiyelini bir kez daha kanıtlıyor. Bu kapsamda, altyapıya yapılması gereken yatırımların önemini çok iyi biliyor ve önemsiyoruz. Şampiyonada başarı göstererek milli takım havuzuna giren sporcularımıza, yıl boyunca verilecek eğitimler ve gelişim fırsatları sunarak onları uluslararası başarıya hazırlayacağız. Böylece, Türk satrancının geleceğini daha güçlü temeller üzerine inşa edeceğiz. Eğitim kulüplerimizin her zaman yanındayız, onlarla birlikte sporcularımızın gelişimlerine katkı sunan her projeye hazırız. Bu büyük organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, satrancın en büyük destekçilerinden ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası’na, GAİN Ailesine ve Seğmenler Ailesine ve özveriyle çalışan tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Gücünü çocuklarımızdan, gençlerimizden alan Türk satrancı, her geçen yıl daha da büyüyor ve geleceğe umutla bakıyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen ise TSF ile 20 yıl önce başladıkları birlikteliğin temelinde, çocukların yaşamlarında hem zihinsel hem kişisel açıdan olumlu etkileri olan satranç sporunu yaygınlaştırma ve bu sporun faydalarından geniş kitleleri, mümkün olduğunca çok çocuğu yararlandırma hedefi bulunduğunu vurgulayarak, “TSF ile olan iş birliğimizi, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin daha donanımlı yetişebilmelerini sağlamaya dönük önemli bir eğitim unsuru olarak ele alıyoruz" dedi.

Şampiyona, 25 Ocak tarihine kadar devam edecek. (DHA)

(FOTOĞRAFLI)