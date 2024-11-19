2025 Türkiye resmi tatiller listesi: 2025'te kaç gün tatil var? Hangi tatil hangi güne denk gelir?

Türkiye’de 2025 yılı boyunca resmi tatiller listesi, hem özel sektör hem de kamu çalışanları için önceden planlama yapmak açısından önemlidir.

Aşağıdaki liste, resmi tatillerin hangi günlere denk geldiği ve tatil süresini detaylı olarak açıklamaktadır.

Bu makalede 2025 yılı resmi tatilleri, hangi tarihlere denk geldikleri ve tatil süresi hakkında bilgi bulabilirsiniz.

YILBAŞI TATİLİ HANGİ GÜN?

Tarih: 1 Ocak 2025 - Çarşamba

1 Ocak 2025 - Çarşamba Tatil Süresi: 1 Gün

Açıklama: Yeni yılın ilk günü olarak kutlanan 1 Ocak, Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Çarşamba gününe denk gelmesi, haftanın ortasında tek günlük bir izin sağlamaktadır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Arife Günü: 29 Mart 2025 - Cumartesi (Yarım Gün)

29 Mart 2025 - Cumartesi (Yarım Gün) Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 - Pazar

30 Mart 2025 - Pazar Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 - Pazartesi

31 Mart 2025 - Pazartesi Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 - Salı

1 Nisan 2025 - Salı Tatil Süresi: 3,5 Gün

Ramazan Bayramı neden tatil?

Müslümanlar için özel bir yere sahip olan Ramazan Bayramı, 2025 yılında Pazar günü başlayarak 1 Nisan Salı günü sona ermektedir. Arife günü yarım gün tatil verilirken, bayramın toplam tatil süresi 3,5 gündür.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI HAQNGİ GÜN?

Tarih: 23 Nisan 2025 - Çarşamba

23 Nisan 2025 - Çarşamba Tatil Süresi: 1 Gün

23 Nisan neden tatil?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun yıldönümü olarak kutlanan 23 Nisan, aynı zamanda çocuklara armağan edilmiştir ve resmi tatildir.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ HANGİ GÜN?

Tarih: 1 Mayıs 2025 - Perşembe

1 Mayıs 2025 - Perşembe Tatil Süresi: 1 Gün

1 Mayıs neden tatil?

İşçi haklarını ve dayanışmayı kutlamak amacıyla Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs, 2025 yılında Perşembe gününe denk gelmektedir.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI HANGİ GÜN?

Tarih: 19 Mayıs 2025 - Pazartesi

19 Mayıs 2025 - Pazartesi Tatil Süresi: 1 Gün

19 Mayıs neden tatil?

Gençlere ithaf edilen bu bayram, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı tarihe dayanır. Her yıl 19 Mayıs’ta resmi tatil olarak kutlanır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Arife Günü: 5 Haziran 2025 - Perşembe (Yarım Gün)

5 Haziran 2025 - Perşembe (Yarım Gün) Kurban Bayramı 1. Günü: 6 Haziran 2025 - Cuma

6 Haziran 2025 - Cuma Kurban Bayramı 2. Günü: 7 Haziran 2025 - Cumartesi

7 Haziran 2025 - Cumartesi Kurban Bayramı 3. Günü: 8 Haziran 2025 - Pazar

8 Haziran 2025 - Pazar Kurban Bayramı 4. Günü: 9 Haziran 2025 - Pazartesi

9 Haziran 2025 - Pazartesi Tatil Süresi: 4,5 Gün

Kurban bayramı neden tatil?

İslam inancına göre önemli olan Kurban Bayramı, 2025 yılında Cuma günü başlayarak dört gün sürmektedir. Arife günü yarım gün tatil sağlanır.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ HANGİ GÜN?

Tarih: 15 Temmuz 2025 - Salı

15 Temmuz 2025 - Salı Tatil Süresi: 1 Gün

15 Temmuz neden tatil?

2016’da yaşanan darbe girişiminin ardından, Türkiye’de demokrasi ve milli birlik ruhunu yaşatmak için 15 Temmuz resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜN?

Tarih: 30 Ağustos 2025 - Cumartesi

30 Ağustos 2025 - Cumartesi Tatil Süresi: 1 Gün

30 Ağustos neden tatil?

1922’de kazanılan Büyük Taarruz zaferinin yıl dönümü olan 30 Ağustos, tüm yurtta resmi tatil olarak kutlanır.

CUMHURİYET BAYRAMI HANGİ GÜN?

Arife Günü: 28 Ekim 2025 - Salı (Yarım Gün)

28 Ekim 2025 - Salı (Yarım Gün) Cumhuriyet Bayramı Günü: 29 Ekim 2025 - Çarşamba

29 Ekim 2025 - Çarşamba Tatil Süresi: 1,5 Gün

Cumhuriyet Bayramı neden tatil?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anmak için her yıl kutlanan 29 Ekim, 2025 yılında Çarşamba gününe denk gelir. Arife günü öğleden sonra tatil başlar.

2025 YILINDA RESMİ TATİLLER İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR:

2025’te Kaç Gün Resmi Tatil Var?

2025 yılında Türkiye’de toplamda 15,5 gün resmi tatil bulunmaktadır. Bu süreye bayram arifeleri de dahildir.

Hafta Sonuna Denk Gelen Tatiller Hangileri?

2025 yılı içinde Ramazan Bayramı’nın birinci günü Pazar gününe, Kurban Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günleri ise Cumartesi ve Pazar günlerine denk gelmektedir. Ayrıca Zafer Bayramı da Cumartesi gününe rastlamaktadır.

Tatil Planlaması Yapmak İçin En Uygun Dönemler Hangileri?

Özellikle Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi uzun tatil süreleri, hafta sonları ile birleştirilerek daha uzun bir izin süresi elde edilebilir.

Bu rehber ile 2025 yılındaki resmi tatil günleri hakkında bilgilendirme yapılmış olup, tatil planlarınızı bu tarihlere göre önceden yapabilirsiniz.