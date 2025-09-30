2025-TUS 2. dönem tercihleri başladı! İşte ÖSYM tercih tarihleri ve detaylar

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) tercih süreci başladı. 2025 TUS tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl yapılır, TUS tercihleri hangi tarihte bitiyor? soruları binlerce aday tarafından araştırılıyor. Detaylar şöyle:

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM’nin yayımladığı duyuruya göre 2025-TUS 2. Dönem tercih işlemleri 29 Eylül 2025 tarihinde saat 14.30’da başladı. Adaylar, tercihlerini 06 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar elektronik ortamda yapabilecek.

TUS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden tercihlerini gerçekleştirecek. Başvurular yalnızca online ortamda alınacak, posta veya elden başvuru kabul edilmeyecek.

TUS YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yerleştirme işlemleri, 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda belirtilen ilke ve kurallara göre yapılacak. ÖSYM, adayların tercih yapmadan önce kılavuzda yer alan tabloları ve yerleştirme kurallarını dikkatle incelemesi gerektiğini vurguluyor.

TUS 2025 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı tarih henüz paylaşılmadı. Ancak önceki dönemlerde olduğu gibi tercih süreci tamamlandıktan kısa bir süre sonra 2025-TUS 2. Dönem tercih sonuçları açıklanacak.