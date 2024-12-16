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2025 UEFA Süper Kupa maçı İtalya'da oynanacak

Avrupa Süper Kupa maçı, 13 Ağustos'ta İtalya'nın Udine şehrinde oynanacak.

Spor
  • 16.12.2024 16:47
  • Giriş: 16.12.2024 16:47
  • Güncelleme: 16.12.2024 16:50
Kaynak: DHA
2025 UEFA Süper Kupa maçı İtalya'da oynanacak

2025 UEFA Süper Kupa mücadelesi, 13 Ağustos'ta İtalya'nın Udine şehrinde yapılacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ekip ile UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kaldıran takımın karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı, Udine kentindeki Friuli Stadı'nda oynanacak.

Bu sene Varşova'da oynanan maçta Atalanta'yı 3-2 mağlup eden Real Madrid, kupayı müzesine götürmüştü.

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