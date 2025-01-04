2025 uzman doktor maaşları: Ocak zammı sonrası uzman doktor maaşı ne kadar?

2025 uzman doktor maaşları | 2025 memur maaşında belirleyici olan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2025 uzman doktor maaşları da belli oldu. Geçtiğimiz dönem 97.836 lira olan uzman doktor maaşları yüzde 11,54 oranında zamlandı. En düşük memur aylığı Ocak zammıyla birlikte 43 bin 729 lira oldu. Peki, Ocak zammı sonrası uzman doktor maaşı ne kadar? İşte 2025 uzman doktor maaşları!

2025 UZMAN DOKTOR MAAŞLARI

Unvan Derece 2024 Temmuz 2025 Ocak Uzman doktor 1/4 97.836 ₺ 109.154 ₺

OCAK ZAMMI SONRASI UZMAN DOKTOR MAAŞI NE KADAR?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak zammı sonrası uzman doktor maaşları 97.836 liradan 109.154 liraya yükselmiş oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 43 BİN 729 LİRA OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,03 arttı. Böylece 6 aylık enflasyon yüzde 15,75 oldu. Böylelikle en düşük memur 43 bin 729 lira oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 15,75 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,54 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere memur ve memur emeklileri maaşında yüzde 11,54 oranında zam aldı.