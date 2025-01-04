2025 vaiz maaşları: Ocak zammı sonrası vaiz maaşı ne kadar?

2025 vaiz maaşları | 2025 memur maaşında belirleyici olan enflasyon verilerilerinin açıklanmasıyla birlikte 2025 vaiz maaşları da belli oldu. Geçtiğimiz dönem 49.582 lira olan vaiz maaşları yüzde 11,54 oranında zamlandı. En düşük memur aylığı Ocak zammıyla birlikte 43 bin 729 lira oldu. Peki Ocak zammı sonrası vaiz maaşı ne kadar? İşte 2025 vaiz maaşları!

2025 VAİZ MAAŞLARI

Unvan Derece 2024 Temmuz 2025 Ocak Vaiz 1/4 49.582 ₺ 55.332 ₺

OCAK ZAMMI SONRASI VAİZ MAAŞI NE KADAR?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak zammı sonrası vaiz maaşları 49.582 liradan 55.332 liraya yükselmiş oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 43 BİN 729 LİRA OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,03 arttı. Böylece 6 aylık enflasyon yüzde 15,75 oldu. Böylelikle en düşük memur 43 bin 729 lira oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 15,75 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,54 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere memur ve memur emeklileri maaşında yüzde 11,54 oranında zam aldı.