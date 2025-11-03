2025 ve 2026 Pasaport ücretleri ne kadar? 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport ücreti

Yeni yıl yaklaşırken 2026 pasaport ücretleri de belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı. Bu oran doğrultusunda, 1 Ocak 2026 itibarıyla pasaport harç ücretleri de zamlanacak. Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmaması halinde, 10 yıllık pasaport harcı 14.148 TL olacak.
Her yıl Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) üzerinden belirlenen yeniden değerleme oranına göre hesaplanan pasaport ücretleri, 2026 yılında yüzde 25,49 artacak. Pasaport harç bedellerine ek olarak defter bedeli de yeni yılda güncellenecek. Cumhurbaşkanı’nın oranlarda değişiklik yapmaması halinde, 2026 yılında uygulanacak pasaport ücretleri aşağıdaki gibi olacak:
2026 PASAPORT HARÇ ÜCRETİ TABLOSU
|Pasaport Süresi
|2025 Ücreti (TL)
|2026 Yeni Ücreti (TL)
|Artış Oranı
|6 Aya Kadar
|2.359 TL
|2.960 TL
|%25,49
|1 Yıl
|3.448 TL
|4.326 TL
|%25,49
|2 Yıl
|5.631 TL
|7.066 TL
|%25,49
|3 Yıl
|8.000 TL
|10.039 TL
|%25,49
|3 Yıldan Fazla (10 Yıl)
|11.274 TL
|14.148 TL
|%25,49
Not: Tablo, Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir oran belirlenmemesi durumunda geçerli olacak harç miktarlarını içermektedir.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI NE ANLAMA GELİYOR?
Yeniden değerleme oranı, her yıl TÜİK tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ortalamasına göre belirleniyor. Bu oran, vergi, harç, trafik cezası ve diğer kamu ödemelerinde yıllık artış oranı olarak uygulanıyor. 2026 yılı için bu oran %25,49 olarak tespit edildi.
PASAPORT TÜRLERİ VE GEÇERLİLİK SÜRELERİ
Türkiye’de dört farklı pasaport türü bulunuyor:
- Bordo Pasaport (Umuma Mahsus): Tüm vatandaşlara verilen standart pasaporttur.
- Yeşil Pasaport (Hususi): Devlet memurları ve belirli kamu görevlilerine verilir.
- Gri Pasaport (Hizmet): Kamu göreviyle yurt dışına çıkanlara verilir.
- Siyah Pasaport (Diplomatik): Diplomatlara, üst düzey devlet yetkililerine verilir.
PASAPORT YENİLEME VE DEFTER BEDELİ
Pasaport yenileme işlemleri için harç ücretine ek olarak defter bedeli de ödenir. 2025 yılında 790 TL olan defter bedelinin, 2026 yılında yeniden değerleme oranı doğrultusunda yaklaşık 990 TL civarına çıkması bekleniyor.
2026 PASAPORT ÜCRETLERİ ÖZET TABLOSU
|Pasaport Süresi
|Harç Ücreti (TL)
|+ Defter Bedeli (TL)
|Toplam Ücret (Tahmini)
|6 Ay
|2.960
|990
|3.950 TL
|1 Yıl
|4.326
|990
|5.316 TL
|2 Yıl
|7.066
|990
|8.056 TL
|3 Yıl
|10.039
|990
|11.029 TL
|10 Yıl
|14.148
|990
|15.138 TL
2026 pasaport ücreti ne kadar olacak?
6 aylık pasaport 2.960 TL, 1 yıllık 4.326 TL, 10 yıllık pasaport ise 14.148 TL olacak. Cumhurbaşkanı oran değişikliği yapmazsa bu rakamlar geçerli olacak.
Pasaport defter bedeli ne kadar?
Defter bedelinin 2026 yılında yeniden değerleme oranı doğrultusunda 990 TL civarında olması bekleniyor.
Pasaport ücretleri neye göre belirleniyor?
Pasaport harçları her yıl TÜİK tarafından açıklanan yeniden değerleme oranına göre belirleniyor.
Pasaport yenileme işlemi nasıl yapılır?
Pasaport yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden randevu alınarak yapılır. Harç ve defter bedeli ödemesi önceden yapılmalıdır.
10 yıllık pasaport avantajlı mı?
Harç bedellerinin yıllık bazda hesaplandığında 10 yıllık pasaportun daha ekonomik olduğu görülüyor. Uzun vadeli kullanım planlayanlar için avantajlı bir seçenektir.