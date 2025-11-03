2025 ve 2026 Pasaport ücretleri ne kadar? 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport ücreti

2025 pasaport ücretleri belli oldu. 6 aydan 10 yıla kadar olmak üzere çıkartılan pasaportların değerleme oranının belirlenmesinin ardından ücretleri ortaya çıktı. Peki, 2025 Pasaport ücretleri ne kadar? İşte 2025 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport ücreti.

2025 PASAPORT ÜCRETLERİ

Süre Harç Defter Bedeli Toplam 6 Ay 2.351,87 ₺ 1.137 ₺ 3.488,87 ₺ 1 Yıl 3.439,03 ₺ 1.137 ₺ 4.576,03 ₺ 2 Yıl 5.644,03 ₺ 1.137 ₺ 6.781,03 ₺ 3 Yıl 8.012,89 ₺ 1.137 ₺ 9.149,89 ₺ 3+ Yıl 11.281,85 ₺ 1.137 ₺ 12.418,85 ₺

PASAPORT HARÇLARI NEREYE ÖDENİR?

Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

2025 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR? 6 AY, 1 YIL 10 YIL PASAPORT ÜCRETİ

2025 Ocak ayında pasaportların değerleme oranına yaklaşık yüzde 50 zam gelmesiyle birlikte defter bedeli olan 1.137 ₺ dahil olarak 6 ay süreli pasaport ücreti 3.488,87 ₺, 1 yıl süreli pasaport ücreti 4.576,03 ₺, 2 yıl süreli pasaport ücreti 6.781,03 ₺, 3 yıl süreli pasaport ücreti 9.149,89 ₺, 3 yıl ve üzeri pasaport ücreti ise 12.418,85 ₺ olmuştur.

2026 PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU