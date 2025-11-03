Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

2025 ve 2026 Pasaport ücretleri ne kadar? 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport ücreti

Pasaport ücretleri yılda bir kere değerleme oranı kapsamında değişiyor. 2025 pasaport ücretleri, değerleme oranının resmileşmesiyle birlikte yeniden belirlendi. Bu yıl pasaport harcı ücretleri 2025 fiyatları üzerinden gerçekleşecek. Peki, 2025 Pasaport ücretleri ne kadar? İşte 2025 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport ücreti

BirBilgi
  • 03.11.2025 15:17
  • Giriş: 03.11.2025 15:17
  • Güncelleme: 03.11.2025 15:17
2025 ve 2026 Pasaport ücretleri ne kadar? 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport ücreti

2025 pasaport ücretleri belli oldu. 6 aydan 10 yıla kadar olmak üzere çıkartılan pasaportların değerleme oranının belirlenmesinin ardından ücretleri ortaya çıktı. Peki, 2025 Pasaport ücretleri ne kadar? İşte 2025 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport ücreti.

2025 PASAPORT ÜCRETLERİ

SüreHarçDefter BedeliToplam
6 Ay2.351,87 ₺1.137 ₺3.488,87 ₺
1 Yıl3.439,03 ₺1.137 ₺4.576,03 ₺
2 Yıl5.644,03 ₺1.137 ₺6.781,03 ₺
3 Yıl8.012,89 ₺1.137 ₺9.149,89 ₺
3+ Yıl11.281,85 ₺1.137 ₺12.418,85 ₺

PASAPORT HARÇLARI NEREYE ÖDENİR?

Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

2025 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR? 6 AY, 1 YIL 10 YIL PASAPORT ÜCRETİ

2025 Ocak ayında pasaportların değerleme oranına yaklaşık yüzde 50 zam gelmesiyle birlikte defter bedeli olan 1.137 ₺ dahil olarak 6 ay süreli pasaport ücreti 3.488,87 ₺, 1 yıl süreli pasaport ücreti 4.576,03 , 2 yıl süreli pasaport ücreti 6.781,03 ₺, 3 yıl süreli pasaport ücreti 9.149,89 ₺, 3 yıl ve üzeri pasaport ücreti ise 12.418,85 ₺ olmuştur.

2026 PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Yeni yıl yaklaşırken 2026 pasaport ücretleri de belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı. Bu oran doğrultusunda, 1 Ocak 2026 itibarıyla pasaport harç ücretleri de zamlanacak. Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmaması halinde, 10 yıllık pasaport harcı 14.148 TL olacak.

Her yıl Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) üzerinden belirlenen yeniden değerleme oranına göre hesaplanan pasaport ücretleri, 2026 yılında yüzde 25,49 artacak. Pasaport harç bedellerine ek olarak defter bedeli de yeni yılda güncellenecek. Cumhurbaşkanı’nın oranlarda değişiklik yapmaması halinde, 2026 yılında uygulanacak pasaport ücretleri aşağıdaki gibi olacak:

2026 PASAPORT HARÇ ÜCRETİ TABLOSU

Pasaport Süresi2025 Ücreti (TL)2026 Yeni Ücreti (TL)Artış Oranı
6 Aya Kadar2.359 TL2.960 TL%25,49
1 Yıl3.448 TL4.326 TL%25,49
2 Yıl5.631 TL7.066 TL%25,49
3 Yıl8.000 TL10.039 TL%25,49
3 Yıldan Fazla (10 Yıl)11.274 TL14.148 TL%25,49

Not: Tablo, Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir oran belirlenmemesi durumunda geçerli olacak harç miktarlarını içermektedir.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NE ANLAMA GELİYOR?

Yeniden değerleme oranı, her yıl TÜİK tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ortalamasına göre belirleniyor. Bu oran, vergi, harç, trafik cezası ve diğer kamu ödemelerinde yıllık artış oranı olarak uygulanıyor. 2026 yılı için bu oran %25,49 olarak tespit edildi.

PASAPORT TÜRLERİ VE GEÇERLİLİK SÜRELERİ

Türkiye’de dört farklı pasaport türü bulunuyor:

  • Bordo Pasaport (Umuma Mahsus): Tüm vatandaşlara verilen standart pasaporttur.
  • Yeşil Pasaport (Hususi): Devlet memurları ve belirli kamu görevlilerine verilir.
  • Gri Pasaport (Hizmet): Kamu göreviyle yurt dışına çıkanlara verilir.
  • Siyah Pasaport (Diplomatik): Diplomatlara, üst düzey devlet yetkililerine verilir.

PASAPORT YENİLEME VE DEFTER BEDELİ

Pasaport yenileme işlemleri için harç ücretine ek olarak defter bedeli de ödenir. 2025 yılında 790 TL olan defter bedelinin, 2026 yılında yeniden değerleme oranı doğrultusunda yaklaşık 990 TL civarına çıkması bekleniyor.

2026 PASAPORT ÜCRETLERİ ÖZET TABLOSU

Pasaport SüresiHarç Ücreti (TL)+ Defter Bedeli (TL)Toplam Ücret (Tahmini)
6 Ay2.9609903.950 TL
1 Yıl4.3269905.316 TL
2 Yıl7.0669908.056 TL
3 Yıl10.03999011.029 TL
10 Yıl14.14899015.138 TL

2026 pasaport ücreti ne kadar olacak?

6 aylık pasaport 2.960 TL, 1 yıllık 4.326 TL, 10 yıllık pasaport ise 14.148 TL olacak. Cumhurbaşkanı oran değişikliği yapmazsa bu rakamlar geçerli olacak.

Pasaport defter bedeli ne kadar?

Defter bedelinin 2026 yılında yeniden değerleme oranı doğrultusunda 990 TL civarında olması bekleniyor.

Pasaport ücretleri neye göre belirleniyor?

Pasaport harçları her yıl TÜİK tarafından açıklanan yeniden değerleme oranına göre belirleniyor.

Pasaport yenileme işlemi nasıl yapılır?

Pasaport yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden randevu alınarak yapılır. Harç ve defter bedeli ödemesi önceden yapılmalıdır.

10 yıllık pasaport avantajlı mı?

Harç bedellerinin yıllık bazda hesaplandığında 10 yıllık pasaportun daha ekonomik olduğu görülüyor. Uzun vadeli kullanım planlayanlar için avantajlı bir seçenektir.

BirGün'e Abone Ol