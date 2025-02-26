2025 Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2025 karne günü!

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 31 Mart 4 Nisan'da gerçekleşecek ara tatilin ardından yüzbinlerce öğrenci ve velinin gündemine 2025 yaz tatili ne zaman sorusu oturdu. Öğrenciler ve veliler 2025 karne günü sonrasında yaz tatili için hazırlıklarına başlamışken okullar ne zaman kapanacak araştırması hız kazandı. Pek çok yurttaş 2024-2025 eğitim öğretim yılının son gününü ve okullar ne zaman kapanacak sorusunu araştırıyor. Peki 2025 yaz tatili ne zaman? İşte detaylar.

2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB’in 2024-2025 yılı için açıkladığı akademik takvime göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü öğrencilere karne dağıtılmasıyla birlikte başlyacak. Öğrenciler için 2025 yaz tatili 20 Haziran’da başlayıp 14 Eylül’de son bulacak. Pek çok öğrenci karnelerini aldıktan sonra yaz tatilinin tadını çıkaracak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı MEB'in açıkladığı takvime göre Haziran'ın üçüncü haftasında son bulacak. Okullar 20 Haziran Cuma günü karne dağıtımı ile birlikte kapanacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 14 Eylül Pazartesi günü açılacak. MEB'in açıkladığı takvime göre 11 Eylül Cuma günü yaz tatilinin son günü olması sebebiyle 14 Eylül sabahı ilk ders zili çalacak.

2025 Karne Günü

MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025 karne günü açıklanan yıllık takvime göre 20 Haziran 2025 Cuma günüdür