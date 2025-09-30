2025-YDS/2 başvuruları başladı! İşte tarihler, ücret ve ödeme noktaları

2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) için başvurular başladı. Adayların en çok merak ettiği “YDS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, YDS sınav ücreti ne kadar?” sorularının yanıtı belli oldu. Detaylar şöyle:

YDS/2 BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM’nin duyurusuna göre 2025-YDS/2 başvuru tarihleri 30 Eylül – 8 Ekim 2025 olarak belirlendi. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.

YDS/2 SINAV TARİHİ

2025-YDS/2, 16 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adayların YDS/2 kılavuzunu dikkatle incelemesi gerekiyor.

YDS/2 SINAV ÜCRETİ VE ÖDEME NOKTALARI

Bu dönem için belirlenen YDS sınav ücreti 850 TL olarak açıklandı. Ücretler ÖSYM’nin online ödeme sisteminin yanı sıra birçok banka üzerinden yatırılabilecek.

Ödeme yapılabilecek bankalar şunlar:

Akbank, Albaraka Türk, QNB Finansbank, Kuveyt Türk, Halkbank, ING Bank, İş Bankası, Vakıf Katılım, Yapı Kredi, Ziraat Bankası

Ayrıca ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden de online ödeme imkânı bulunuyor.

YDS BAŞVURU İÇİN KRİTİK UYARILAR

Başvuruların son tarihi 8 Ekim 2025 saat 23.59. Adayların mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları ve kılavuzdaki detayları dikkatle incelemeleri gerekiyor.