2025 YDS sonuç sorgulama | YDS/1 sınav sonuçları ekranı

2025 YDS sonuç sorgulama | YDS/1 sınav sonuçları ekranı | Lisansüstü eğitim için bir başarı seviyesi olarak kabul edilen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) 9 Mart Pazar günü pek çok adayın katılımı ile gerçekleşti. Sınav sürecinin ardından birçok aday için gündem 2025 YDS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu. ÖSYM 2024-2025 sınav takviminde geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleştirilen YDS sınavının sonuçlarını 6 Mart günü açıklayacağını duyurmuştu. YDS sınav sonuçları bugün itibariyle adayların erişimine açıldı. İşte 2025 YDS sonuç sorgulama ve YDS/1 sınav sonuçları ekranı!

2025 YDS SONUÇ SORGULAMA

2025 YDS sonuçları ÖSYM tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre 28 Mart'ta adayların erişimine açıldı. 2025 YDS sınav sonucunu sorgulamak isteyen adaylar ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan “sonuç.osym.gov.tr” adresinden TC kimlik numaralarını ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarına erişebilecekler.

2025 YDS/1 SINAV SONUÇ SORGULAMA

YDS SORULARI YAYIMLANDI

9 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025-YDS /1 Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde 2025 YDS soru ve cevapları adaylar tarafından görüntülenebilir. 2025 YDS/1 Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testi ve cevap anahtarlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

2025 YDS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Almanca Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)

Arapça Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)

Fransızca Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)

İngilizce Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)

Rusça Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)

Sınava katılan adaylar, YDS Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 9 Mart 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren 26 Şubat 2025 tarihinde saat 23.59'a kadar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek.