2025-YDUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

2025-YDUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Güncel
  • 20.08.2025 14:17
  • Giriş: 20.08.2025 14:17
  • Güncelleme: 20.08.2025 14:18
Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7-14 Ağustos tarihleri arasında tercihleri alınan 2025-YDUS 1. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

