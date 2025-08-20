2025-YDUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
2025-YDUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7-14 Ağustos tarihleri arasında tercihleri alınan 2025-YDUS 1. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.