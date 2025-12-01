2025 Yeni Trafik Kanunu Maddelerinde Neler Var? Yeni Trafik Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
2025 Yeni Trafik Kanunu, trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan güçlü bir reform niteliği taşıyor. Özellikle alkol, hız, kırmızı ışık ve ehliyetsiz araç kullanımı gibi riskli davranışlara yönelik cezaların ciddi şekilde artırılması, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği için önemli bir adım olarak görülüyor. Peki, 2025 Yeni Trafik Kanunu maddelerinde neler var? Yeni Trafik Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar!
2025 yılında hayata geçmesi planlanan Yeni Trafik Kanunu, hem sürücüler hem de yayalar için güvenlik standartlarını yükseltmeyi hedefleyen önemli değişiklikler içeriyor. Cezaların ciddi şekilde artırıldığı bu yeni düzenleme; alkol, hız, kırmızı ışık, makas atma ve ehliyetsiz araç kullanma gibi kritik ihlallerde yaptırımları büyük ölçüde sıkılaştırıyor. Peki yeni kanunda hangi maddeler var ve bu maddeler ne zaman uygulanmaya başlayacak?
YENİ TRAFİK KANUNU’NDA HANGİ MADDELER VAR?
Toplam 36 maddeden oluşan yeni teklif, bireysel trafik ihlallerini azaltmayı ve yol güvenliğini artırmayı amaçlıyor. İşte düzenlemenin öne çıkan başlıkları:
Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullanımı
- İlk ihlal: 25.000 TL ceza + 6 ay ehliyet geri alma
- İkinci ihlal: 50.000 TL ceza + 2 yıl ehliyet geri alma
- Üçüncü ihlal: 150.000 TL ceza + 5 yıl ehliyet geri alma
- Uyuşturucu etkisinde araç kullanımı: 150.000 TL + ehliyet iptali
‘Dur’ İhtarına Uymama
- 200.000 TL ceza
- 60 gün ehliyet geri alma
- Araç 60 gün trafikten men
Ehliyetsiz Araç Kullanımı
- 40.000 TL ceza
- Ehliyeti geçici iptali sürüş: 200.000 TL
Cep Telefonu ile Araç Kullanma
- 1. ihlal: 5.000 TL
- 2. ihlal: 10.000 TL
- 3. ihlal: 30 gün ehliyet geri alma
- 5 yıl içinde tekrar: Ehliyet iptali
Kırmızı Işık, Hız ve Makas İhlalleri
- İlk ihlal 5.000 TL
- İkinci ihlal 10.000 TL
- Üçüncü ihlal 15.000 TL + 30 gün ehliyet geri alma
- Dördüncü ihlal 20.000 TL + 60 gün
- Beşinci ihlal 30.000 TL + 90 gün
- Altıncı ve sonrası: 80.000 TL + ehliyet iptali
- Makas atma: 90.000 TL + 60 gün ehliyet geri alma + araç men
Yetkisiz Çakar, Takograf ve Taksimetre İhlalleri
- Yetkisiz çakar: 138.000 TL + 30 gün ehliyet ve araç men
- Takograf cihazı kullanmama: 75.000 TL
- Cihaza müdahale: İlkinde 185.000 TL, tekrarında 370.000 TL
Ambulansa Yol Vermemek
- 6.000 TL ceza
- 30 gün ehliyet geri alma
- Araç 30 gün trafikten men
Motosiklet Sürücüleri
- Kask takmamak: İlk ihlalde 2.500 TL
- İkinci ihlal: 5.000 TL
- Üçüncü ihlal: 10.000 TL
- Korumalı ekipman zorunluluğu + farkındalık kampanyaları
Düğün Konvoyu ve Yol Kapatma
- Tünel, viyadük, köprü, otoyol: 120 gün ehliyet + 120 gün araç men
- Normal yol kapatma: 60 gün ehliyet + 60 gün araç men
YENİ TRAFİK KANUNU NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
AKP tarafından sunulan teklifin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Meclis sürecinin ardından kamuoyuna duyurular yapılacak ve tüm maddeler yıl başından itibaren uygulanmaya başlanacak.
