2025 Yeni Trafik Kanunu Maddelerinde Neler Var? Yeni Trafik Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

2025 yılında hayata geçmesi planlanan Yeni Trafik Kanunu, hem sürücüler hem de yayalar için güvenlik standartlarını yükseltmeyi hedefleyen önemli değişiklikler içeriyor. Cezaların ciddi şekilde artırıldığı bu yeni düzenleme; alkol, hız, kırmızı ışık, makas atma ve ehliyetsiz araç kullanma gibi kritik ihlallerde yaptırımları büyük ölçüde sıkılaştırıyor. Peki yeni kanunda hangi maddeler var ve bu maddeler ne zaman uygulanmaya başlayacak?

YENİ TRAFİK KANUNU’NDA HANGİ MADDELER VAR?

Toplam 36 maddeden oluşan yeni teklif, bireysel trafik ihlallerini azaltmayı ve yol güvenliğini artırmayı amaçlıyor. İşte düzenlemenin öne çıkan başlıkları:

Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullanımı

İlk ihlal: 25.000 TL ceza + 6 ay ehliyet geri alma

25.000 TL ceza + 6 ay ehliyet geri alma İkinci ihlal: 50.000 TL ceza + 2 yıl ehliyet geri alma

50.000 TL ceza + 2 yıl ehliyet geri alma Üçüncü ihlal: 150.000 TL ceza + 5 yıl ehliyet geri alma

150.000 TL ceza + 5 yıl ehliyet geri alma Uyuşturucu etkisinde araç kullanımı: 150.000 TL + ehliyet iptali

‘Dur’ İhtarına Uymama

200.000 TL ceza

60 gün ehliyet geri alma

Araç 60 gün trafikten men

Ehliyetsiz Araç Kullanımı

40.000 TL ceza

Ehliyeti geçici iptali sürüş: 200.000 TL

Cep Telefonu ile Araç Kullanma

1. ihlal: 5.000 TL

5.000 TL 2. ihlal: 10.000 TL

10.000 TL 3. ihlal: 30 gün ehliyet geri alma

30 gün ehliyet geri alma 5 yıl içinde tekrar: Ehliyet iptali

Kırmızı Işık, Hız ve Makas İhlalleri

İlk ihlal 5.000 TL

İkinci ihlal 10.000 TL

Üçüncü ihlal 15.000 TL + 30 gün ehliyet geri alma

Dördüncü ihlal 20.000 TL + 60 gün

Beşinci ihlal 30.000 TL + 90 gün

Altıncı ve sonrası: 80.000 TL + ehliyet iptali

Makas atma: 90.000 TL + 60 gün ehliyet geri alma + araç men

Yetkisiz Çakar, Takograf ve Taksimetre İhlalleri

Yetkisiz çakar: 138.000 TL + 30 gün ehliyet ve araç men

Takograf cihazı kullanmama: 75.000 TL

Cihaza müdahale: İlkinde 185.000 TL, tekrarında 370.000 TL

Ambulansa Yol Vermemek

6.000 TL ceza

30 gün ehliyet geri alma

Araç 30 gün trafikten men

Motosiklet Sürücüleri

Kask takmamak: İlk ihlalde 2.500 TL

İkinci ihlal: 5.000 TL

Üçüncü ihlal: 10.000 TL

Korumalı ekipman zorunluluğu + farkındalık kampanyaları

Düğün Konvoyu ve Yol Kapatma

Tünel, viyadük, köprü, otoyol: 120 gün ehliyet + 120 gün araç men

120 gün ehliyet + 120 gün araç men Normal yol kapatma: 60 gün ehliyet + 60 gün araç men

YENİ TRAFİK KANUNU NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

AKP tarafından sunulan teklifin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Meclis sürecinin ardından kamuoyuna duyurular yapılacak ve tüm maddeler yıl başından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Yeni Trafik Kanunu hangi tarihte yürürlüğe girecek?

Yeni kanunun 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Alkollü araç kullanmanın cezası ne kadar oldu?

İlk ihlalde 25.000 TL, ikinci ihlalde 50.000 TL, üçüncü ihlalde 150.000 TL ceza uygulanıyor.

Makas atmanın cezası nedir?

90.000 TL para cezası, 60 gün ehliyet geri alma ve araç men cezası uygulanıyor.

Cep telefonuyla araç kullanmanın cezası ne kadar?

İlk ihlalde 5.000 TL’den başlayan cezalar, 5 yıl içindeki tekrarlarda ehliyet iptaline kadar gidiyor.

Düğün konvoyunda yol kapatmanın cezası nedir?

Köprü, viyadük, tünel ve otoyollarda kapatma halinde 120 gün ehliyet ve 120 gün araç men cezası uygulanıyor.

