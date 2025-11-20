2025 Yerli Malı Haftası Tarihi: Yerli Malı Haftası Ne Zaman?

Okullarda her yıl büyük bir heyecanla kutlanan Yerli Malı Haftası, 2025 yılında da öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşecek. Yerli üretimin önemine dikkat çekmek, tutumlu olmayı öğretmek ve Türk malı kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen bu özel hafta, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki, 2025 Yerli Malı Haftası ne zaman başlıyor? Bu yıl okullarda hangi etkinlikler yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN KUTLANACAK? (2025)

Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanacaktır. Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, tüm Türkiye’de anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda çeşitli etkinliklere sahne olacak.

YERLİ MALI HAFTASININ AMACI

Yerli Malı Haftası’nın temel amacı, yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmayı öğretmek ve Türkiye’de üretilen ürünlerin kullanımını bilinçli şekilde teşvik etmektir.

Bu hafta süresince öğrenciler hem eğlenceli etkinliklere katılır hem de yerli üretimin ülke ekonomisi için neden önemli olduğunu öğrenir.

Haftanın Ana Mesajları

Tutumlu olmanın önemi

Yatırım yapmanın gerekliliği

Yerli malı kullanmanın ekonomiye katkısı

Bilinçli tüketici olma bilinci

YERLİ MALI HAFTASININ GEÇMİŞİ

Yerli Malı Haftası, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını güçlendirme amacı taşıyan tarihi bir sürece dayanır. I. Dünya Savaşı sonrası yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından yabancı ülkelere para akışının azaltılması gerekliliği ortaya çıktı.

Bu kapsamda 1923 yılında Atatürk başkanlığında toplanan İzmir İktisat Kongresi, yerli malı üretimi ve tüketiminin artırılmasını kararlaştırdı.

12 Aralık 1929’da dönemin Başbakanı İsmet İnönü, TBMM’de yaptığı konuşmada “yerli malı ve tutum” konularını vurgulayarak bu bilinci ülke genelinde yaygınlaştırdı.

Ardından:

1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlandı.

Haftanın Eğitimdeki Rolü

12-18 Aralık tarihleri arasında okullarda düzenlenen etkinliklerde, öğrencilere:

Tutumlu olmanın önemi

Yerli malı tüketiminin ülke ekonomisine katkısı

Üretim ve yatırım yapmanın getirileri

Bilinçli tüketim alışkanlıkları

gibi konularda eğitim verilir.

OKULLARDA YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Bu hafta kapsamında ülke genelindeki okullarda birbirinden farklı etkinlikler düzenlenir. Öğrenciler yerli ürünlerle hazırladıkları yiyecekleri okula getirir, çeşitli sunumlar yapılır ve yaratıcı çalışmalar sergilenir.

En Sık Yapılan Etkinlikler

Yerli ürünlerle hazırlanan yiyecek masaları

Konuşmalar ve sunumlar

Şiirler, skeçler ve kısa oyunlar

Yerli malı konulu sınıf süslemeleri

2025 Yerli Malı Haftası ne zaman?

2025 yılında Yerli Malı Haftası, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanacaktır.

Yerli Malı Haftası neden kutlanıyor?

Hafta boyunca öğrencilerde tutum bilinci oluşturarak yerli malı kullanımını teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Yerli Malı Haftası'nın resmi adı nedir?

1983 yılından bu yana resmi adı “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası”dır.

Yerli Malı Haftası ilk kez ne zaman kutlandı?

1946 yılından itibaren Türkiye genelinde Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Okullarda hangi etkinlikler yapılıyor?

Şiir okuma, sunumlar, yerli ürünlerle hazırlanan yiyecek etkinlikleri, skeçler ve bilgilendirici konuşmalar en yaygın etkinliklerdir.