2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlendi

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret için sürpriz karar çıktı.

Perşembe ya da cuma günü yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısının bugün yapılacağı duyuruldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının ardından asgari ücret açıklandı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4'üncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 24, 2024

ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Rakamın açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ: BU RAKAMI KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Asgari ücretin açıklanmasının ardından Türk-İş'ten yapılan ilk açıklamada, "Bu rakamı kabul etmek mümkün değil. 1 yıllık belirlendi. 6 aylık belirlenmiş olsa bile kabul edilemez" denildi.

Türk-İş asgari ücretin 29 bin 583 TL olmasını teklif etmişti.