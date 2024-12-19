2025 Yılı Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi: Yarın oylama yapılacak
2025 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin tüm maddeleri kabul edildi. Bütçenin tümü yarın oylanacak.
Kaynak: DHA-Haber Merkezi
2025 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin tüm maddeleri, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bütçenin tümü yarın oylanacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 9 Aralık'ta başlayan görüşmeler 10. gününde.
Görüşmeler dolayısıyla Meclis'e ziyaretçi alınmadı, siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmadı.
Genel Kurul'un bütçe mesaisi, tüm maddelerin kabul edilmesiyle birlikte, yarı oylamanın ardından sona erecek.