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2025 Yılı Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi: Yarın oylama yapılacak

2025 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin tüm maddeleri kabul edildi. Bütçenin tümü yarın oylanacak.

Güncel
  • 19.12.2024 16:34
  • Giriş: 19.12.2024 16:34
  • Güncelleme: 19.12.2024 16:55
Kaynak: DHA-Haber Merkezi
2025 Yılı Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi: Yarın oylama yapılacak

2025 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin tüm maddeleri, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bütçenin tümü yarın oylanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 9 Aralık'ta başlayan görüşmeler 10. gününde.

Görüşmeler dolayısıyla Meclis'e ziyaretçi alınmadı, siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmadı.

Genel Kurul'un bütçe mesaisi, tüm maddelerin kabul edilmesiyle birlikte, yarı oylamanın ardından sona erecek.

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